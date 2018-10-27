Движение на федеральной трассе Джубга-Сочи восстановлено

Дорожные службы восстановили транспортное сообщение по федеральной трассе Джубга-Сочи, пострадавшей от наводнения. Об этом сегодня сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В Сочи из-за паводка рухнул участок федеральной трассы, ж/д сообщение прервано

Работы по восстановлению подхода к мосту через реку Макопсе со стороны курорта были завершены на пять часов раньше ожидаемого срока, передает РИА Новости.

Напомним, как ранее сообщали "Аргументы недели", в связи с транспортной блокадой после наводнения в Сочи выстроились очереди за бензином.