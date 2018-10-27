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Движение на федеральной трассе Джубга-Сочи восстановлено
27 октября 2018, 22:40 [ «Аргументы Недели» ]
Дорожные службы восстановили транспортное сообщение по федеральной трассе Джубга-Сочи, пострадавшей от наводнения. Об этом сегодня сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Работы по восстановлению подхода к мосту через реку Макопсе со стороны курорта были завершены на пять часов раньше ожидаемого срока, передает РИА Новости.
Напомним, как ранее сообщали "Аргументы недели", в связи с транспортной блокадой после наводнения в Сочи выстроились очереди за бензином.
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