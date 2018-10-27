Особенности чиновничьего рефлекса

Почему поиск останков известного советского поэта Микаила Мушфига вызвал резкую реакцию главы министерства культуры Азербайджана Абульфаса Гараева.

Несколько дней назад глава интернет-издания haqqin.az журналист Эйнулла Фатуллаев опубликовал заметку о результатах журналистского расследования, проведенного изданием.



В haqqin.az получили информацию о том, что во время поисковых работ для обнаружения останков отца российского предпринимателя Фархада Ахмедова в поселке Пута Гарадагского района было обнаружено массовое захоронение жертв сталинских репрессий и, предположительно, останки выдающегося азербайджанского поэта Микаила Мушфига. Силами издания была создана поисковая группа для проверки информации. Об этой инициативе были поставлены в известность государственные органы и общественные организации Азербайджана: Министерство культуры, Союз писателей, Академия наук.

Казалось бы, все заинтересованы в успехе поисков. И удача сопутствовала инициаторам расследования. Были обнаружены останки жертв сталинских репрессий, которые, предположительно, могут принадлежать поэту Микаилу Мушфигу, автору гимна Азербайджанской Республики Ахмеду Джаваду, известному государственному деятелю Айне Султановой и другим жертвам репрессий. Эти сенсационные находки – крупное событие в культурной жизни Азербайджана. Журналисты, как частные лица, не могли предпринимать со своей находкой каких-либо дальнейших действий и перезахоронили останки на том же месте. Все дальнейшие процедуры – эксгумация, экспертиза, захоронение - должны проводиться силами государства. Однако, совершенно неожиданно для поисковиков, выяснилось, что чиновники не изъявляют большого энтузиазма по поводу находок энтузиастов.

После обнародования новости о находках Абульфас Гараев заявил: «Говорить о местонахождении могилы Микаила Мушфига можно будет после того, как будет определено, кому принадлежат останки на кладбище в поселке Пута». Это был ответ на заявления миллиардера Фархада Ахмедова о возможном местонахождении останков азербайджанского поэта в поселке Пута. Гараев добавил: «Пусть общественность не верит подобным сенсационным новостям». Министр даже призвал СМИ не цитировать эту новость.

Почему министр попытался заблокировать информацию о находке? Ведь по логике вещей, силами государства должна быть проведена экспертиза останков, чтобы снять все вопросы. И если догадки членов поисковой группы подтвердятся, то переоценить значение этого события для Азербайджана невозможно.

Судя по недавним новостям, комиссия по изучению останков выдающегося поэта назначена. Однако чиновники не заинтересованы во внимании прессы к этому событию. Хотя очевидно, что такая новость для азербайджанской общественности очень значима и освещение в СМИ всех деталей находки и работы экспертов – естественное явление. Так работают СМИ во всем мире. Почему же в Азербайджане чиновники пытаются диктовать другие правила? Возможно дело в том, что как сообщил Гараев представителям СМИ «в этом году отмечается юбилей поэта, и выполнение плана этих мероприятий завершается. Сейчас идут работы по реконструкции музея имени Микаила Мушфига».



Все дело в принципах работы бюрократической машины. Мероприятия по празднованию юбилея поэта заканчиваются, бюджеты распределены и освоены. И вдруг такая сенсация, которая переворачивает все планы, меняет весь утвержденный сценарий. Сработал, что называется, рефлекс бюрократа: сделать вид, что ничего не произошло, что информация журналистов – всего лишь домыслы, на которые не надо обращать внимания. Главное – провести запланированные мероприятия, замять информацию о находке и со временем об этой новости забудут. Ну, а стрелки перевести на олигарха. Очень удобно, чтобы отвлечь внимание публики от сути проблемы.

Чиновники подавляют свободу слова в угоду своим интересам. Злая ирония судьбы состоит в том, что Мушвиг был репрессирован как раз за свои смелые стихи. Его арестовали по доносу в контрреволюционной деятельности. В действительности никакого захвата власти он не планировал. Поэт был популярен, а в его стихах республиканские чиновники того времени усмотрели намеки в свой адрес. И репрессировали поэта, чтобы подавить свободу слова.









Микаил Мушфиг прожил короткую жизнь - всего 30 лет

Мушвиг осознанно выбрал свой путь, о чем писал в стихах:

«Высокий я избрал себе маршрут -

Подъём, с борьбою сопряжённый, крут.

Мне хорошо среди людей хороших,

Что ценят человека, ценят труд!».

А какие достижения числятся за министром Гараевым, который пытается диктовать журналистам что им писать о великих деятелях прошлого республики? Много лет он был министром молодёжи, спорта и туризма и только недавно занял кресло министра культуры. И каковы результаты его руководства? В Азербайджан приезжает почти в десять раз меньше туристов, чем в соседнюю Грузию. И это при том, что президент Ильхам Алиев очень много внимания уделяет строительству, развитию инфраструктуры республики, возрождению памятников культуры и т.д.

Провалив все в туризме, Гараев принялся хозяйничать в области культуры. И его заявления по поводу находок поисковиков наводят на мысль, что сферу культуры Азербайджана под его руководством ожидают такие же «успехи», как и в туризме. Зато в прессе публиковались сведения о доме Гараева во Франции, родственниках, ведущих бизнес, связанный с его министерством. Все эти факты требуют проверки. Может быть Гараев пытается «дрессировать» прессу с тем расчетом, чтобы журналисты не обнародовали неприглядные для него факты?

Редакция газеты «Хаггис» провела журналистское расследование и опубликовала заметку о результатах находок. Для того, чтобы точно индентифицировать останки нужна экспертиза. Но ход работ специалистов по опознанию останков должен освещаться СМИ в виду особой значимости этой темы. И ни один чиновник не вправе затыкать рот журналистам. Мушигу тоже хотели заткнуть рот. Его расстреляли, но его слово живет и волнует сердца людей до сих пор.

Для азербайджанской общественности новость о нахождении останков выдающихся деятелей республики имеет огромное значение и предать ее забвению невозможно. Вековые традиции требуют перезахоронить останки выдающегося поэта Мушфига с соответствующими почестями. При всем желании чиновников замолчать столь значимое для республики событие у них из этого ничего не получится.

Все что касается культуры, является достоянием человечества, а не только страны происхождения поэта или писателя. И поклонники творчества поэта из других стран имеют полное право получать информацию о ходе опознания останков. Это дело принципиальное, поскольку речь идет об основополагающих правах и свободах современной цивилизации.