Зампрокурора арестован в аэропорту. Сбежать не удалось, зато прославился

В аэропорту Шереметьево следователями арестован бывший заместитель прокурора Башкирии Олег Горбунов. Представитель правоохранительных органов, которому предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, собирался сбежать их страны.

"Горбунов пытался покинуть страну, в момент задержания он находился в самолёте, который вылетал из Москвы в Германию", — пишут РИА Новости. Сбежать чиновнику не удалось, зато он прославился на всю страну как любитель "особых" удовольствий. Как в подробностях рассказывает издание "Спид-Инфо", при обыске в рабочем кабинете у зампрокурора был найден костюм из латекса, плетки и набор BDSM-аксессуаров.

О пристрастиях Горбунова и о его связи с малолетней девицей знали многие и даже неоднократно писали жалобы на имя генпрокурора РФ Юрия Чайки. Например, в 2015 году его сослуживцы утверждали, что к ним в руки попала фотография, на которой запечатлен Горбунов в служебной квартире рядом с девушками из стриптиз-шоу. Причем одна из девушек, держащая в руках питона, его 18-летняя любовница, с которой представитель власти сожительствует уже три года. «По нашему мнению, связь Горбунова с малолетней заслуживает того, чтобы по данному факту было возбуждено уголовное дело за совершение развратных действий в отношении малолетних. Девушка не скрывает свою давнюю близкую связь с Горбуновым. И всячески пользуется этим», – сообщается в письме к Чайке.









Но тогда все эти жалобы Генпрокуратурой были проигнорированы. Сейчас Олегу Горбунову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, он взял 10 млн рублей за освобождение от тюрьмы вице-мэра Уфы Александра Филиппова, чиновника, который украл 1,6 миллиарда при реализации адресной программы по переселению из ветхого жилья.