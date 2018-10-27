//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Джек Воробей приговорен: новый фильм выйдет без Джонни Деппа
- СМИ подсчитали наследство Николая Караченцова
- Кошка забралась на подиум и стала звездой модного показа
- Эвелина Бледанс легла в клинику и сообщила, что пережила несколько потрясений
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
В Москве откопали остатки старинного поселения
27 октября 2018, 15:47 [ «Аргументы Недели» ]
Во время строительных работ на Серебрянической набережной в Москве археологи обнаружили уцелевшие элементы построек 300 – 400-летней давности. Известно, что ранее эта местность была плотно заселена.
Уцелевшие части двух деревянных срубов были обнаружены во время проведения мониторинга строительных работ. В одном из них, более крупном, располагалась фабрика или красильня, а меньший по размерам сруб использовался в качестве жилья. Кроме того, в прибрежном грунте археологи обнаружили множество предметов быта, украшений, в том числе нательных крестов, и монет. Находки датируются XV – началом XX века.
«Берега устья Яузы раньше были застроены мельницами, красильнями, банями, пивоварнями, фабриками и мануфактурами. Эта местность была плотно заселена. В XVIII веке здесь жили рабочие, а также беглые крестьяне и каторжники, мошенники, разбойники, беспаспортные преступники – так называемые лихие люди», - пояснил глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
Исторические находки теперь попадут в руки реставраторов, а затем будут переданы в столичные музеи, сообщает сайт мэра Москвы.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//В мире
//Новости Гнездо.ру
//В мире
Журналист Die Welt заявил, что учения НАТО в Норвегии являются "баловством"
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Культура
Наставники шоу "Голос" едва не поссорились из-за конкурсанта
Джек Воробей приговорен: новый фильм выйдет без Джонни Деппа
//Новости партнеров
//В мире
В Самарской области автобус с 15 детьми попал в ДТП с грузовиком
//Политика
//Криминал
"Последний снег" Исаака Левитана пропал при продаже в Москве
//Новости СМИ2
//Авто
//Общество
//Общество
//Новости Redtram
//Общество
Нарколог объяснил разницу между человеческим и звериным алкоголизмом
//В мире
На Украине разработали план для "возвращения" Азовского моря
Почему фото Ирины Розановой и Леонида Ярмольника не понравилось поклонникам?
//Общество
ФСБ демонстрирует высокую эффективность
//В мире
На Украине подсчитали небоевые потери ВСУ за время военных действий в Донбассе
//Общество
//Общество
Керченский стрелок Владислав Росляков перед преступлением сжег Библию
//В мире
Появились кадры последствий землетрясения на греческом острове Закинф
Пассажир поезда Адлер – Иркутск плеснул проводнику кипятком в лицо
//Общество
//В мире
//Общество
//В мире
В США рабочие обнаружили более тысячи человеческих зубов в стене дома