В Москве откопали остатки старинного поселения‍

Во время строительных работ на Серебрянической набережной в Москве археологи обнаружили уцелевшие элементы построек 300 – 400-летней давности. Известно, что ранее эта местность была плотно заселена.

Уцелевшие части двух деревянных срубов были обнаружены во время проведения мониторинга строительных работ. В одном из них, более крупном, располагалась фабрика или красильня, а меньший по размерам сруб использовался в качестве жилья. Кроме того, в прибрежном грунте археологи обнаружили множество предметов быта, украшений, в том числе нательных крестов, и монет. Находки датируются XV – началом XX века.

«Берега устья Яузы раньше были застроены мельницами, красильнями, банями, пивоварнями, фабриками и мануфактурами. Эта местность была плотно заселена. В XVIII веке здесь жили рабочие, а также беглые крестьяне и каторжники, мошенники, разбойники, беспаспортные преступники – так называемые лихие люди», - пояснил глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Исторические находки теперь попадут в руки реставраторов, а затем будут переданы в столичные музеи, сообщает сайт мэра Москвы.