"Желтый" уровень опасности объявили в Москве на воскресенье
27 октября 2018, 14:58 [ «Аргументы Недели» ]
Синоптики объявили на воскресенье, 28 октября, "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области. Соответствующая информация появилась ранее сегодня на официальном портале Гидрометцентра.
Согласно последней информации, погода завтра будет потенциально опасной из-за сильного ветра. Предполагается, что порывы местами будут достигать 17 метров в секунду.
Специалисты рекомендуют не парковать автомобили под деревьями, фонарями и рекламными щитами, желательно оставлять транспортные средства в гаражах. Людям также советуют обходить стороной металлические конструкции, которые могут внезапно упасть.
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