"Желтый" уровень опасности объявили в Москве на воскресенье

Синоптики объявили на воскресенье, 28 октября, "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области. Соответствующая информация появилась ранее сегодня на официальном портале Гидрометцентра.

Согласно последней информации, погода завтра будет потенциально опасной из-за сильного ветра. Предполагается, что порывы местами будут достигать 17 метров в секунду.

Специалисты рекомендуют не парковать автомобили под деревьями, фонарями и рекламными щитами, желательно оставлять транспортные средства в гаражах. Людям также советуют обходить стороной металлические конструкции, которые могут внезапно упасть.