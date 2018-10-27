Как мошенники паразитируют на имени Кобзона

На славе, известности и народной любви актёров, певцов, учёных и других достойных сынов страны всегда паразитировали мошенники. Но если раньше они использовали имена живых селебрити, то теперь чёрный пиар не гнушается и светлой памятью ушедших.



Как пишет на своей странице в Facebook известный тележурналист Андрей Караулов, ему довелось прочитать на одном из сайтов интервью великого российского онколога, академика Михаила Ивановича Давыдова. В нём он "говорит", что народный артист СССР Иосиф Кобзон умер не от рака, а от грибка на ногтях. После звонка журналиста учёному выяснилось, что Давыдов ничего такого не говорил и сам возмущён подобным безобразием с использованием его имени. Таким образом мошенники рекламируют средство от грибка, не гнушаясь никакими методами. И пока ты будешь с ними разбираться, судиться и опровергать - сотни тысяч людей бросятся покупать это не пойми какое лекарство.



В погоне за деньгами мерзавцы не гнушаются никакими средствами, наверное, даже памятью или жизнью своей собственной матери.



