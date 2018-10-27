Водопад в подъезде испугал жителей дома в Дмитрове

В подъезде дома в микрорайоне имени Маркова в Дмитрове разлилась бурная река. Затопило несколько квартир и электрощитки в подъезде.

«Позвонил в «112» и сказал, что потоп. Через 20 минут приехали рабочие и перекрыли холодную воду. Примерно через десять минут потоп был ликвидирован», – рассказал житель дома. Об этом сообщает сайт Подмосковье сегодня.