Пожар в Саянске: эвакуировано 70 человек
27 октября 2018, 13:22 [ «Аргументы Недели» ]
В Саянске в ночь на 27 октября 10 человек были спасены по автолестнице. Еще 60 эвакуировались самостоятельно при возгорании балкона в пятиэтажном доме, как сообщает пресс-служба спасателей.
Сообщение о происшествии поступило в пожарную охрану в первом часу ночи. При возгорании балкона на третьем этаже возникло сильное задымление, из-за которого люди не смогли покинуть свои квартиры, пишет Телеинформ.
По предварительным данным, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнём при курении на балконе.
Также, как сообщает сайт Подмосковье сегодня, ранее был экстренно эвакуирован торговый центр в Клину по причине задымления на втором этаже здания.
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