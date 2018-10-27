Пожар в Саянске: эвакуировано 70 человек

В Саянске в ночь на 27 октября 10 человек были спасены по автолестнице. Еще 60 эвакуировались самостоятельно при возгорании балкона в пятиэтажном доме, как сообщает пресс-служба спасателей.

Сообщение о происшествии поступило в пожарную охрану в первом часу ночи. При возгорании балкона на третьем этаже возникло сильное задымление, из-за которого люди не смогли покинуть свои квартиры, пишет Телеинформ.

По предварительным данным, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнём при курении на балконе.

Также, как сообщает сайт Подмосковье сегодня, ранее был экстренно эвакуирован торговый центр в Клину по причине задымления на втором этаже здания.