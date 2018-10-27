ФСБ демонстрирует высокую эффективность

Как ни странно, но приговор, объявленный недавно четверым членам ИГИЛ (запрещённой на территории РФ террористической организации), готовившим теракты в Москве, не вызвал сильного общественного резонанса. Пойманные сотрудниками ФСБ пособники терроризма собирались взорвать стадион Лужники, ВВЦ, некоторые станции столичного метрополитена. 4 ноября, в День народного единства, террористы намеревались устроить теракт в торговом центре на шоссе Энтузиастов.



Как пишет на своей странице в Facebook известный тележурналист Андрей Караулов, видимо в ведомстве Бортникова не слишком озабочены самопиаром, а тихо раскрывают преступления. Шутка ли - в год ФСБ предотвращает по 100 преступлений, связанных с террористической деятельностью, и, надо отдать должное, чекисты не бьют себя в грудь.



Задержанные на днях террористы, являющиеся гражданами Молдовы, Таджикистана, России, прошли серьёзную подготовку на международных базах, некоторые воевали в Донбассе против России на стороне Украины. По показаниям одного из осужденных - Хисматуллы Наимова - в ближайшее время террористы намерены использовать в своих грязных делах 15-17-летних подростков. Это подтверждается и тем, что в Донецке два года назад тогда ещё живой Захарченко сообщил о задержании детей, у которых в лукошках под грибами был тротил. Детей-преступников предъявили всему миру на пресс-конференции. Одна из баз подготовки детей к терактам, по словам Захарченко, находится под Харьковом. Но ни ООН, ни США, ни Европу это не волнует, наверное, они думают, что терроризм к ним никогда не придёт.



Задержанных террористов осудили на 15-18 лет лишения свободы.



