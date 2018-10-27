Эксперты опровергли резкий рост цен на сахар
27 октября 2018, 13:12 [ «Аргументы Недели» ]
В РФ осенью выросли цены на сахар. Его оптовая стоимость в Южном федеральном округе поднялась на 50% по сравнению с прошлым годом. В общем по стране цена выросла в полтора раза, передает РБК со ссылкой на данные Минсельхоза.
Председатель правления Союза сахаропроизводителей России Андрей Бодин опроверг данные о резком подорожании сахара. Об этом пишет НСН.
«В принципе по нашим прогнозам мы в балансе. В данном случае это чисто коррекция до уровня, обеспечивающего производство. Сейчас нет проблем с ростом цен. Физически самое главное, что товар есть на рынке», — отметил эксперт.
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