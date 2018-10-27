Как отличить фальсификат от лекарства?
27 октября 2018, 13:04 [ «Аргументы Недели» ]
Руководитель ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев объяснил потребителям, куда следует обращаться, если возникли сомнения в подлинности лекарства.
«Как правило, фальсификат делают в хорошо оснащённых оборудованием подпольных цехах. Наше законодательство таково, что часто одна и та же упаковка и для настоящего лекарства, и для фальсификата печатается в одной типографии. Поэтому уровень подделок сегодня очень высокий. И часто без специального анализа даже сам оригинатор не может отличить подделку от настоящей продукции», — сообщил эксперт.
По его мнению, если возникают сомнения, что препарат настоящий, не надо проводить собственные эксперименты, а обращаться сразу в структуры Росздравнадзора, пишет НСН.
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