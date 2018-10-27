Как отличить фальсификат от лекарства?

Руководитель ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев объяснил потребителям, куда следует обращаться, если возникли сомнения в подлинности лекарства.

«Как правило, фальсификат делают в хорошо оснащённых оборудованием подпольных цехах. Наше законодательство таково, что часто одна и та же упаковка и для настоящего лекарства, и для фальсификата печатается в одной типографии. Поэтому уровень подделок сегодня очень высокий. И часто без специального анализа даже сам оригинатор не может отличить подделку от настоящей продукции», — сообщил эксперт.

По его мнению, если возникают сомнения, что препарат настоящий, не надо проводить собственные эксперименты, а обращаться сразу в структуры Росздравнадзора, пишет НСН.