Эксперт: Россия не готова к онлайн-торговле лекарствами

Первый заместитель председателя Всероссийского научного общества фармацевтов, исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева рассказала, что Россия не готова к легализации интернет-торговли лекарственными препаратами.

«Мы не против интернет-торговли. Мы в 2011 году сами предлагали в Минздраве, что нужно вводить механизмы, но такие, которые действительно решают проблемы доставки препаратов пожилым людям. Но не для того, чтобы открывать новые каналы сбыта для сомнительного качества псевдолекарственных препаратов, порождая псевдоаптеки», — заявила Игнатьева. Об этом сообщает НСН.