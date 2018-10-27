Эксперт: Россия не готова к онлайн-торговле лекарствами
27 октября 2018, 12:58 [ «Аргументы Недели» ]
Первый заместитель председателя Всероссийского научного общества фармацевтов, исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева рассказала, что Россия не готова к легализации интернет-торговли лекарственными препаратами.
«Мы не против интернет-торговли. Мы в 2011 году сами предлагали в Минздраве, что нужно вводить механизмы, но такие, которые действительно решают проблемы доставки препаратов пожилым людям. Но не для того, чтобы открывать новые каналы сбыта для сомнительного качества псевдолекарственных препаратов, порождая псевдоаптеки», — заявила Игнатьева. Об этом сообщает НСН.
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