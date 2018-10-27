//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Наставники шоу "Голос" едва не поссорились из-за конкурсанта
- Любовь Успенская шокировала суммой, которую она потратила на лечение дочери
- Наоми Кэмпбелл раскрыла секрет стройных ног и изящной талии
- Певица Глюкоза потрясла сеть, опубликовав фото из спальни
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
Керченский стрелок Владислав Росляков перед преступлением сжег Библию
27 октября 2018, 12:38 [ «Аргументы Недели» ]
Родители керченского стрелка были членами запрещенной в России секты «Свидетели Иеговы», в которую вовлекли и сына, которого воспитывали в духе веры, сообщают «Аргументы недели-Керчь».
Один из друзей Владислава РОСЛЯКОВА рассказал прессе, что подростки, вовлеченные в секту, часто пытаются покинуть ее. Причина – жестокое отношение как со стороны адептов, так и родителей, и требование беспрекословного подчинения, как в религиозных, так и бытовых вопросах.
«Он перед преступлением сжег Библию, потому что ненавидел «Свидетелей Иеговы», - сделал вывод парень, так же прошедший религиозную зависимость.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Общество
//В мире
//Новости Гнездо.ру
//В мире
Журналист Die Welt заявил, что учения НАТО в Норвегии являются "баловством"
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Культура
Наставники шоу "Голос" едва не поссорились из-за конкурсанта
//В мире
На Украине подсчитали небоевые потери ВСУ за время военных действий в Донбассе
//Новости партнеров
//Общество
//Общество
Керченский стрелок Владислав Росляков перед преступлением сжег Библию
//В мире
Появились кадры последствий землетрясения на греческом острове Закинф
Пассажир поезда Адлер – Иркутск плеснул проводнику кипятком в лицо
//Новости СМИ2
//Общество
//В мире
//Общество
//Новости Redtram
//В мире
В США рабочие обнаружили более тысячи человеческих зубов в стене дома
//Общество
//Общество
Как изменился наш язык в связи с переходом на sms-переписки и мессенджеры?
//В мире
//В мире
Участница конкурса красоты упала в обморок на сцене, узнав о своей победе
//live
Крымский мост в моем сердце, или почему я хотел обнять Путина
//Общество
Мэр уральского города Верхотурье сбил ребенка и скрылся после ДТП
//Общество
//Общество
Как Китай экономически захватывает мир
//Общество
Сложно ли учить китайский язык и как выглядит китайская клавиатура?
//В мире
МИД Украины направил России ноту в связи с призывом крымчан на военную службу
//Общество
В Астраханской области выявлено семь случаев заболевания проказой
//Криминал
В Башкирии отец подозревается в убийстве своих сыновей-близнецов
//В мире
Альпинист с удивлением обнаружил домашнего кота на горной вершине в Польше