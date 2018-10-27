Керченский стрелок Владислав Росляков перед преступлением сжег Библию

Родители керченского стрелка были членами запрещенной в России секты «Свидетели Иеговы», в которую вовлекли и сына, которого воспитывали в духе веры, сообщают «Аргументы недели-Керчь».

Один из друзей Владислава РОСЛЯКОВА рассказал прессе, что подростки, вовлеченные в секту, часто пытаются покинуть ее. Причина – жестокое отношение как со стороны адептов, так и родителей, и требование беспрекословного подчинения, как в религиозных, так и бытовых вопросах.

«Он перед преступлением сжег Библию, потому что ненавидел «Свидетелей Иеговы», - сделал вывод парень, так же прошедший религиозную зависимость.