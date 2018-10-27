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Керченский стрелок Владислав Росляков перед преступлением сжег Библию

27 октября 2018, 12:38 [ «Аргументы Недели» ]

Керченский стрелок Владислав Росляков перед преступлением сжег Библию

Родители керченского стрелка были членами запрещенной в России секты «Свидетели Иеговы», в которую вовлекли и сына, которого воспитывали в духе веры,  сообщают «Аргументы недели-Керчь».

Один из друзей Владислава РОСЛЯКОВА рассказал прессе, что подростки, вовлеченные в секту, часто пытаются покинуть ее. Причина – жестокое отношение как со стороны адептов, так и родителей, и требование беспрекословного подчинения, как в религиозных, так и бытовых вопросах.

«Он перед преступлением сжег Библию, потому что ненавидел «Свидетелей Иеговы», - сделал вывод парень, так же прошедший религиозную зависимость.

Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)

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Эксперт: Россия не готова к онлайн-торговле лекарствами

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В Стамбуле проходят переговоры Лаврова и Чавушоглу

В Стамбуле проходят переговоры Лаврова и Чавушоглу

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Керченский стрелок Владислав Росляков перед преступлением сжег Библию

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В городе-герое Севастополе построят метрополитен?

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Стало известно, в каких странах люди живут дольше других

Стало известно, в каких странах люди живут дольше других

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Пентагон: США примут жесткие меры против причастных к убийству Хашукджи

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Конституцию... не тронь!

Конституцию... не тронь!

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В США успешно протестировали систему перехвата ракет средней дальности

В США успешно прошли испытания системы перехвата ракет средней дальности. Согласно последней информации осведомленных источников, комплекс разрабатывался совместно с японскими специалистами.

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В США рабочие обнаружили более тысячи человеческих зубов в стене дома

В США рабочие обнаружили более тысячи человеческих зубов в стене дома

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Мэр уральского города Верхотурье сбил ребенка и скрылся после ДТП

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Горячий ТОП региональных новостей

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Как Китай экономически захватывает мир

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Сложно ли учить китайский язык и как выглядит китайская клавиатура?

Китайский язык является самым распространенным в мире, на нем говорят порядка 1 284 000 000 человек (около 15% от всех жителей планеты). В 2017 году Россию посетили 1,5 млн китайских туристов – это наибольшая доля среди туристов всех стран мира для нашего государства.

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МИД Украины направил России ноту в связи с призывом крымчан на военную службу

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Путин шуткой сгладил неловкую ситуацию на встрече с губернатором ХМАО

Глава российского государства Владимир Путин с юмором вышел из неловкой ситуации, которая случилась на встрече с губернатором Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Натальей Комаровой.

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Наоми Кэмпбелл раскрыла секрет стройных ног и изящной талии

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