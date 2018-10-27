В городе-герое Севастополе построят метрополитен?

Идею строительства в черноморском городе-герое подземки высказал известный архитектор Адольф ШЕФФЕР. Концепцию возведения метрополитена знаменитый зодчий представил в Общественной палате, пишут «Аргументы недели-Крым».

По мнению ШЕФФЕРА, подземка может связать самые разные районы Севастополя, например, от бухты Камышовой до Мекензиевых гор. Линию метро архитектор предложил пустить непосредственно под Севастопольской бухтой. Также ШЕФФЕР предложил проложить ветку и в Балаклаву, а также Инкерман, сообщает ForPost.

По мнению архитектора, метрополитен в Севастополе – не прихоть, а реальная необходимость. Дороги города просто перегружены транспортом, и возведение подземки даст возможность хоть как-то решить транспортный коллапс.