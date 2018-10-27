Путин поручил оказать материальную помощь пострадавшим от подтопления на Кубани

Российский лидер Владимир Путин поручил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву а также главе МЧС Евгению Зиничеву оказать матпомощь гражданам, пострадавшим из-за подтопления на Кубани.

В связи с сильнейшими дождями в некоторых районах не обошлось без потерь, а инфраструктура оказалась в значительной степени разрушена. Путин заявил, что нужно приложить максимум усилий для того, чтобы помочь людям. По словам главы государства, следует определить точный объем потерь и выяснить, кому именно и в каком объеме требуется помощь.

Как отмечает РИА "Новости", президент РФ призвал доложить ему, если потребуется какая-либо дополнительная помощь из федерального центра.

Напомним, в результате разгула стихии погибли 6 человек, а пострадали еще 60. Местонахождение еще двоих граждан устанавливается.