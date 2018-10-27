Путин поручил оказать материальную помощь пострадавшим от подтопления на Кубани
27 октября 2018, 12:07 [ «Аргументы Недели» ]
Российский лидер Владимир Путин поручил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву а также главе МЧС Евгению Зиничеву оказать матпомощь гражданам, пострадавшим из-за подтопления на Кубани.
В связи с сильнейшими дождями в некоторых районах не обошлось без потерь, а инфраструктура оказалась в значительной степени разрушена. Путин заявил, что нужно приложить максимум усилий для того, чтобы помочь людям. По словам главы государства, следует определить точный объем потерь и выяснить, кому именно и в каком объеме требуется помощь.
Как отмечает РИА "Новости", президент РФ призвал доложить ему, если потребуется какая-либо дополнительная помощь из федерального центра.
Напомним, в результате разгула стихии погибли 6 человек, а пострадали еще 60. Местонахождение еще двоих граждан устанавливается.
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