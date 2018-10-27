Страшная новость: ушёл из жизни потрясающий Актёр и Человек - Николай Караченцов! Нас связывала сорокалетняя творческая и личная дружба...Мне посчастливилось в течение многих лет выступать с ним вместе в наших "книголюбских" вечерах: надо было видеть, как его принимала публика- его просто боготворили- и было за что, каждое выступление - это маленький моно- спектакль... Дружить, как он, мало кто мог!

Абсолютная занятость не мешала ему быть верным товарищем, готовым на любые трудности ради друга... Он никогда не отказывался от приглашений выступить на "Северах" у газовиков, понимая, что это его самая благодарная аудитория - за месяц до своего несчастья он с радостью принял мое предложение поехать на Ямал в Ямбург по приглашению Газпрома.

Невероятная скромность долгие годы не позволяла ему заняться своей книгой, несмотря на мои "упорные" просьбы, и все же я счастлив, что мы успели издать книгу незадолго до этой злополучной аварии! Это его исповедь, которую недавно переиздали с дополнениями его супруги о жизни после Катастрофы.

"Я не ушёл" - название этой книги полностью соответствует характеру Ее автора- незабвенного Коли Караченцова! Аминь...



