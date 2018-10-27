Синоптики предупредили о дожде и ветре в Москве

Синоптики предупредили о том, что в субботу, 27 октября, в Москве будет пасмурная и дождливая погода. Согласно последней информации специалистов, в городе также поднимется довольно сильный ветер.

Предполагается, что температура воздуха в городе сегодня прогреется до 7 градусов, что касается порывов ветра, то местами они будут достигать 17 метров в секунду.

Как уточняется на официальном сайте Гидрометцентра РФ, атмосферное давление в Москве достигнет 744 мм ртутного столба. В ночное время столбики термометров будут показывать от 1 до 3 градусов выше нуля. В Московской области ожидается аналогичная погодная ситуация.