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Синоптики предупредили о дожде и ветре в Москве
27 октября 2018, 09:11 [ «Аргументы Недели» ]
Синоптики предупредили о том, что в субботу, 27 октября, в Москве будет пасмурная и дождливая погода. Согласно последней информации специалистов, в городе также поднимется довольно сильный ветер.
Предполагается, что температура воздуха в городе сегодня прогреется до 7 градусов, что касается порывов ветра, то местами они будут достигать 17 метров в секунду.
Как уточняется на официальном сайте Гидрометцентра РФ, атмосферное давление в Москве достигнет 744 мм ртутного столба. В ночное время столбики термометров будут показывать от 1 до 3 градусов выше нуля. В Московской области ожидается аналогичная погодная ситуация.
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