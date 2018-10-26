Ведущий прогноза погоды Александр Беляев рассказал, как ведет борьбу с раком

Ученый-географ, кандидат наук, ведущий на телевидении прогноз погоды Александр Беляев рассказал о борьбе с раком. Рак легких Беляеву диагностировали шесть лет назад. В прошлом году мужчина перенес две операции.

Операции были с интервалом в два дня. "Мне сделали операцию одну, и я уже в бинтах сел и даже прошелся по коридору" - надеялся он, что операция прошла удачно. Но через два дня попал в реанимацию, сделали вторую операцию, - рассказал телеведущий в эфире Пятого канала.

После операций Беляев, как он сам рассказал, похудел на 15 килограммов, выглядел плохо. Процесс реабилитации проходил тяжело. Медики назначают еще одну операция, но ученый пока ее "оттягивает". Он откладывает операцию год. Врачи говорят: "Не торопись, когда в своей тарелке себя почувствуешь, тогда мы к этому подойдем".

Александр Беляев сначала скрывал болезнь. Теперь рассказал, что два года назад от рака умерла его мама, а недавно от рака крови умерла его жена, умерла очень быстро, за месяц. Сейчас дома ему помогает Света. Помощница живет у него в доме, взяла на себя бытовые проблемы. Он намерен продолжать борьбу. "Заставлять жить надо... И тогда мы, может быть, и победим", — сказал Беляев.