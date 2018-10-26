Горячий ТОП региональных новостей

На повестке дня уходящей неделе грабитель в Новосибирске, контрабандные сигареты в Калининграде, противодействие экстремизму в Свердловской области и многое другое. Читайте Аргументы Недели и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

В Конаково вскрыли капсулу с посланием из 1968 года. 25 октября на Конаковской ГРЭС в городе Конаково Тверской области прошла торжественная церемония вскрытия капсулы времени, которую в стену шестого энергоблока заложили в 1968 году комсомольцы-строители станции. Об этом пишет Афанасий-бизнес.

Тайник с рыбой и икрой обнаружили на складе в поселке Нагорный. При обыске на предприятии обнаружено три скрытых помещения, в которых находилась мороженая продукция из лосося (нерка, кета, кижуч, горбуша) общим весом около 150 880 кг, 14 ведер с икорной продукцией общим весом около 210 кг, 698 куботейнеров с продукцией из лосося и минтая общим весом около 17 450 кг и потрошеная треска общим весом около 1200 кг. Об этом сообщает Полуостров Камчатка.

Новосибирец застрял в форточке, покидая чужую квартиру. Накануне в отдел вневедомственной охраны по Советскому району Новосибирска поступило сообщение о том, что неизвестный проник через форточку в квартиру на Бульваре Молодежи в Академгородке. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии увидели мужчину в окне, который попытался поскорее покинуть квартиру, но застрял в форточке, передает НДН.инфо.

«Гадалка» похитила у пенсионерки из Кировской области 40 тысяч рублей. Жертвой мошенницы стала 83-летняя бабушка из Подосиновского района. Пенсионерка рассказала, что на прошлой неделе к ней в дом приходила незнакомка. Она предложила погадать, после чего «полечить». Об этом пишет Новый вариант.

Калининградские таможенники измеряют количество контрабандных сигарет килограммами. Гражданин Польши спрятал 17 килограммов сигарет в крыше автобуса, уточняет НИА Калининград. Товар и транспортное средство изъяты.

В Свердловской области обсудили меры по противодействию экстремизму. Особую озабоченность вызывает угроза экстремистских проявлений в молодежной среде. Молодежь больше всех подвержена опасности деструктивного влияния и формирования деструктивных взглядов и убеждений. Об этом сообщает Vestiural.

Самарчанку избили и изнасиловали в строительном вагончике. Злоумышленник избил свою жертву, после чего изнасиловал. Полицейские выяснили точный адрес места происшествия и приметы нападавшего. Об это пишет SamaraToday. Возбуждено уголовное дело.

Председатель сельхозкооператива обманул ставропольцев на 68 000 000 рублей. 64-летний житель Будённовска заключил с потерпевшими договоры займов, якобы для нужд предприятия. Но деньги ни в кассу, ни на расчётный счёт организации мужчина не внёс, а распорядился ими по своему усмотрению, сообщает Ставропольский Репортер.