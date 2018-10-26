Мэр уральского города Верхотурье сбил ребенка и скрылся после ДТП
26 октября 2018, 22:50 [ «Аргументы Недели» ]
Противоречивые сообщения поступают из города Верхотурье Свердловской области о ДТП с участием мэра города и несовершеннолетнего ребенка. Издание "Правда УрФО" сообщило, что мэр города Верхотурье Алексей Лиханов сбил 12-летнего мальчика и скрылся с места ДТП.
Пресс-секретарь свердловского областного управления МВД Валерий Горелых сообщил, что подросток ударился об автомобиль, но не пострадал и убежал.
По данным МВД, водитель уехал с места происшествия и не сообщил о нем полиции. Инцидент зафиксировали уличные камеры видеонаблюдения, - сообщает РИА Новости. В отношении виновника ДТП возбудили административные дела по статьям "Легкий вред здоровью" и "Оставление места аварии".
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