Мэр уральского города Верхотурье сбил ребенка и скрылся после ДТП

Противоречивые сообщения поступают из города Верхотурье Свердловской области о ДТП с участием мэра города и несовершеннолетнего ребенка. Издание "Правда УрФО" сообщило, что мэр города Верхотурье Алексей Лиханов сбил 12-летнего мальчика и скрылся с места ДТП.

Пресс-секретарь свердловского областного управления МВД Валерий Горелых сообщил, что подросток ударился об автомобиль, но не пострадал и убежал.

По данным МВД, водитель уехал с места происшествия и не сообщил о нем полиции. Инцидент зафиксировали уличные камеры видеонаблюдения, - сообщает РИА Новости. В отношении виновника ДТП возбудили административные дела по статьям "Легкий вред здоровью" и "Оставление места аварии".