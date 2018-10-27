Русский язык ДО и ПОСЛЕ появления новейших технологий

ДО:

Люди старшего поколения помнят, как телеграфировали в другой город: «Приеду субботу вагон 15 встречай тчк» - без лишних слов, без запятых и предлогов, поскольку за каждое слово надо было заплатить, чем короче телеграмма – тем дешевле, да и зачем переплачивать, когда смысл сообщения и так понятен адресату?

Но телеграмма по особенному случаю или цветные (позже – музыкальные) телеграммы были исключением из правил.

Процветал эпистолярный жанр. Когда люди писали друг другу письма, с красной строки, с абзацами, с соблюдением (в меру своей грамотности) грамматики и пунктуации. О, эпистолярный жанр – это песнь песен! Сочиняя письмо – маме, брату, другу, любимому человеку – мы, сами о том не задумываясь, укрепляли и развивали в себе чувство родного языка, с величием его оттенков - синонимов, великолепных метафор, которыми бесконечно богат русский язык.

В школах с первого класса проводились уроки каллиграфии и чистописания («Буквы разные писать тонким пёрышком в тетрадь учат в школе…») Красивый почерк у многих пожилых людей сохранился на долгие годы. Дисциплина и скованность правилами – каллиграфия. Разболтанность и – каракули. (Рука пишет, но импульс идёт от мозга и… ровный почерк упорядочивает мысли, гармонизирует личность). Поэтому, по моему мнению, ни в коем случае нельзя относить правописание к отжившему атавизму. Здоровый консерватизм – фундамент непрерывного развития. Основу надо хранить – если её разрушить, то развалится всё.

Да, язык – субстанция живая, новшеств не избежать, и это нормальный процесс. Но с новшествами-то гораздо легче – они как раз в хранении не нуждаются.

Новшества – как этажи на крепко заложенном фундаменте «нарастают» сами, сами же со временем либо разваливаются, либо приживаются и крепчают.

ПОСЛЕ:

В современное время победу одержал, условно говоря, «язык телеграмм». И дело уже не в деньгах (всё включено в ежемесячный платёж связи), а в чём тогда? В бешеном ритме жизни? В лености молодого поколения, не желающего тратить своё время на точные формулировки мыслей, а оставить его (время, львиную часть) на более интересное времяпровождение? В чём же плюсы и минусы глобального засилия обмена короткими виртуальными сообщениями? И, кстати, да – не отражается ли язык интернетовской переписки на устном? Не делает ли он нашу речь безграмотнее, а значит – непонятнее для восприятия собеседниками?

Американизация языка (да хоть бы «ок» вместо «хорошо», потому что ловчее и быстрее набирать) – нормально ли это?

Пока что одни вопросы. Но. Правильно составить вопрос – равно получить на него ответ. Итак.

ПЛЮСЫ:

Во-первых, язык стал лаконичнее, это понятно. Лаконичность высказывания требует своего рода мозгового напряжения – сформулировать мысль быстро и отчётливо.

Иностранные замещения – процесс нормальный, в 19 веке в русском языке появилось множество слов французского происхождения, теперь – английского. Но хорошо бы, чтобы и в современном мире знание иностранных языков не ограничивалось «ок»еями и don^t worry be happy…

Я прямо скажу, что не знаю ответа на вопрос – прививается ли чувство прекрасного или оно врождённое.

Но знаю, что у молодого и подрастающего поколения в России невероятная тяга к гармонии и чуть ли не яростный поиск в процессе самореализации. Это обнадёживает.

Что мы, поколение постарше, будем оберегать «фундамент» языка, передавать традиции ученикам, а племя младое позволит языку развиваться, поскольку воздух перемен необходим.

Напоследок. Слово молодым.

Я задала вопрос (вынесенный в заголовок статьи) своей бывшей ученице, которой очень горжусь, талантливой Александре Гуровой, уроженке нашего городка Одоев Тульской области. Теперь она – студентка факультета японского языка одного из престижных московских вузов. Вот что она ответила: "Язык изменится. Уже меняется, в общем-то... Стало больше международно понятных обозначений, вроде всё того же "ОК", которое, как и само слово "SMS", просто легче произнести или напечатать. Сама многие слова сокращаю - тоже привычка пошла от ВК (оп,уже сокращение...). Но думаю, что не очень хорошо использовать слишком много сокращений в устной речи (не считая, конечно, аббревиатур типа названий каких-то организаций или слишком сложных терминов, как, например, ДНК(серьёзно, кто бы выговорил полное название дезоксирибонуклеиновой кислоты?!)). Хотя тут, возможно, дело в моей личной нелюбви к языкам со слишком короткими и похожими друг на друга словами, как тот же китайский... Ещё одна штука – жаргон интернета. Сама вполне спокойно им пользуюсь в разговоре с друзьями и в социальных сетях, но в обычной устной речи, в нейтральной и уж тем более, официальной ситуации считаю его употребление неуместным. То есть, я могу спокойно сказать товарищу по игре что-то в духе "оп, перс апнулся", но в обычной ситуации, если уж речь каким-тообразом зайдёт об игре, лучше сказать "у персонажа поднялся уровень".

И ещё вот что мне подумалось. За несколько тысячелетий люди вообще-то по сути своей мало изменились. Кому –то нравится молчать и слушать, а кому-то говорить и не слышать, кто-то любит сокращать и резать, а кто-то (ну, я, например) буду и в коротком сообщении выписывать знаки препинания, ставить заглавные буквы на свои места, потому что для меня эти правила – железное кредо. И нас, таких разных, примерно поровну.



