Авиабомба времен войны обнаружена у подхода к Крымскому мосту
26 октября 2018, 22:30 [ «Аргументы Недели» ]
Взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны - фугасная авиационная бомба SC-50 - была обнаружена у подхода к Крымскому мосту. В крымском управлении МЧС РФ сообщили подробности.
Как уточнили спасатели, в четверг, 25 октября, авиабомба была обнаружена в районе Верхний Солнечный г. Керчь. Операцию по идентификации и обезвреживанию опасной находки осуществляли специалисты отделения пиротехнических работ службы оперативного реагирования ФГКУ «Специализированный отряд ГУ МЧС России по Республике Крым».
Взрывоопасные предметы были извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне.
Операция по идентификации и обезвреживанию была проведена с соблюдением всех необходимых мер безопасности.
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