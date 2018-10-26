Авиабомба времен войны обнаружена у подхода к Крымскому мосту

Взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны - фугасная авиационная бомба SC-50 - была обнаружена у подхода к Крымскому мосту. В крымском управлении МЧС РФ сообщили подробности.

Как уточнили спасатели, в четверг, 25 октября, авиабомба была обнаружена в районе Верхний Солнечный г. Керчь. Операцию по идентификации и обезвреживанию опасной находки осуществляли специалисты отделения пиротехнических работ службы оперативного реагирования ФГКУ «Специализированный отряд ГУ МЧС России по Республике Крым».

Взрывоопасные предметы были извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне.

Операция по идентификации и обезвреживанию была проведена с соблюдением всех необходимых мер безопасности.