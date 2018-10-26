Как Китай экономически захватывает мир

Инвестиции Китая в европейскую экономику растут. В 2016 году они составили около 36 миллиардов евро, что почти вдвое больше всех совокупных китайских инвестиций за предыдущие годы. В 2017 году Поднебесная довела долю капиталовложений в ЕС до рекордного уровня — четверть от всех инвестиций, а не пятую часть, как прежде. И как признаются европейцы, эти деньги Европе совсем не помешают, а благодаря успешно развивающимся торговым связям обе стороны находятся в выигрыше.

Сложно ли учить китайский язык и как выглядит китайская клавиатура?

Однако деньги от Китая поступает не только в Европейские страны. Профинансированные и построенные Китаем дамбы, магистрали, железные дороги, газопроводы, морские порты и аэропорты можно найти (сейчас или в скором времени) везде, от Самоа до Рио-де-Жанейро, от Санкт-Петербурга до Джакарты, от Момбасы до Вануату, от Арктики до Антарктиды. Многие из них были построены для обслуживания поставок из существующих (или планируемых) шахт, нефтяных месторождений и других предприятий в Китай или на мировые рынки.

Китайский лидер Си Цзиньпин посетил столицу Казахстана, Астану. Он приехал в город, чтобы закрепить сделку по покупке Китаем акций на $5 млрд в Кашагане, одном из крупнейших месторождений нефти в мире. Во время этой поездки он обнародовал план, в конечном счете названный «One belt, One Road» (Единый Пояс, Единая Дорога) — новую версию легендарного Шелкового Пути, проходящую как по морю, так и по суше.

Взаимодействие стран в рамках возрождения Шелкового пути идет во всех сферах: и культурной, и политической, и экономической. Государственный банк развития Китая совместно с другими финансовыми учреждениями предоставили поддержку в размере более 50 млрд. долларов для строительства проектов на территории Казахстана. Общая сумма инвестиций, вложенных в эту страну, превысила 43 млрд долларов. Таким образом, по объему инвестиций в Казахстан Китай вышел на четвертое место.

В июне 2018 года Белоруссия и Китай подписали соглашение о взаимном безвизовом режиме для владельцев обычных паспортов. В дополнение к нему - межправительственное соглашение о безвозмездной технико-экономической помощи в размере 800 миллионов юаней. Эти деньги Китай выделит Беларуси для строительства национального футбольного стадиона, бассейна, жилого комплекса. А ещё — льготный кредит в 4,3 миллиарда юаней для реализации проекта по организации высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла.



Интерес китайской стороны здесь заключается в том, что Беларусь — последняя станция Шелкового пути до Европы. Китайское правительство, раздавая кредиты другим государствам, создаёт там рабочие места для своих специалистов и обеспечивает сбыт собственным предприятиям. И безвизовый режим для владельцев обычных паспортов нужен не столько Беларуси, сколько Китаю. Среднестатистический белорусский турист небогат, в Китай ехать дорого, и пополнение китайского бюджета от белорусского туриста не предвидится. А вот китайским трудящимся теперь станет намного проще. Они больше не скованы белорусским законом о безвизовом въезде исключительно на 5 дней.

Так, в белорусских городах все чаще стали появляться таблички на китайском языке. Вывески, указатели, объявления, — белорусские чиновники оправдывают китайские иероглифы в городской среде, говоря о большом туристическом потенциале и массовых визитах гостей из Поднебесной. В начале 2017–го в Беларуси появился первый банкомат с поддержкой китайского языка: его обслуживал БПС-Сбербанк. А в октябре китайский «выучили» и банкоматы Беларусбанка. «В Беларуси реализуется много китайских проектов, поэтому мы решили добавить этот язык, как жест уважения», рассказали в банке. С начала марта 2018 года таблички с китайскими иероглифами стали появляться на вокзалах. Новые значки заметили на указателях в Минске, Бресте, Гродно, Могилеве, на автостанции Бобруйска.



Президент Беларуси Александр Лукашенко надеется, что в очередной раз переиграет своего экономического партнёра, но, прогнозы однозначно говорят о том, что Китаю отступать некуда - впереди огромный рынок сбыта.

Китай также намерен выделить странам Африки около $60 млрд в виде межправительственной помощи, инвестиций, капиталовложений и кредитов. Как отметил Си Цзиньпин, по меньшей мере $10 млрд будут инвестированы в ближайшие три года.

Си Цзиньпин также обязался выделить 250 млрд долларов на инвестиции в Южной Америке в течение ближайших десяти лет. Главный этап — строительство 5311-километровой высокоскоростной железной дороги, стоимостью в 10 млрд долларов, которая возьмет начало в Аку, рядом с Рио де Жанейро, пересечет тропические леса Амазонки и Анды и закончится на Перуанском побережье. Вдобавок ко всему, китайский милиардер Ван Цзин предлагает за $50 млрд построить канал через Никарагуа длиной в 273,5 километра.

Помимо интенсивного роста материальных вложений в различные страны мира существует еще одно детище Китая — Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. В нем 57 членов-учредителей, и при этом он свободен от Всемирного банка. Проекты, поддерживаемые этим банком, положительно влияют на состояние той страны, в которой реализуются. Но при огромном влиянии Китая данные учреждения станут частью китайской глобальной инфраструктуры.

Хотя от Китая до полярного круга тысячи километров, КНР всё равно называет себя «приполярной страной». Китайская нефтяная компания Cnooc владеет большой долей в добыче нефти и природного газа на территории Исландии, Пекин также организовал Хуанхэ — научно-исследовательский центр на острове Шпицберген, принадлежащем Норвегии. У Китая 4 исследовательских станции в Антарктике — подобные структуры позволяют нациями провозглашать своё владение над частями континента. Пятую станцию планируют расположить в месте под названием Неописуемый Остров. Она начнет добычу ресурсов, когда договор 1959 года о неприкосновенности местной природы истечет в 2048 году.