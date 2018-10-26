//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Наоми Кэмпбелл раскрыла секрет стройных ног и изящной талии
- Певица Глюкоза потрясла сеть, опубликовав фото из спальни
- Известная актриса раскрыла дату родов
- Перенесшие рак Сенчукова и Рыбин обратились к поклонникам из Италии
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
Сложно ли учить китайский язык и как выглядит китайская клавиатура?
26 октября 2018, 22:09 [«Аргументы Недели», Ольга НОВИКОВА ]
Китайский язык является самым распространенным в мире, на нем говорят порядка 1 284 000 000 человек (около 15% от всех жителей планеты). В 2017 году Россию посетили 1,5 млн китайских туристов – это наибольшая доля среди туристов всех стран мира для нашего государства. А Китай, в свою очередь, занял второе место среди стран, куда приезжают русские туристы.
Китайский язык, несмотря на всю свою сложность, в последние годы уверенно увеличивает число своих «подписчиков». Всё большее количество иностранцев переезжает в Китай жить, работать, учить язык. Связано это, в основном, не с великой культурой или богатой на события историей Китая, а с его экономикой. Новое экономическое чудо Китая, которое стало магнитом для сокращённых по всему миру работников в кризисный 2008 год, заставило многие пытливые умы обратить на него свои взоры и задаться вопросом: «Не выучить ли мне китайский язык?».
Сложно ли учить его, вы определите для себя только через некоторое время после того, как начнете. Однако в изучении китайского языка существует только два действительно сложных, а, скорее, просто непривычных нам моментов, а именно:
— наличие в письменности иероглифов;
— наличие четырех тональностей в устной речи, которые определяют смысл слова.
При изучении иероглифов вам практически не понадобится учить какие-либо теоретические материалы, в основном нужна будет только практика. Старайтесь больше читать на китайском языке и быстрее освоите китайскую письменность.
Можно условно выделить три стадии изучения иероглифов:
— в начале процесса обучения вам придется изучать, из чего состоят иероглифы, как они образовываются, как пишутся и как взаимодействуют друг с другом. Это займет приблизительно год;
— в середине обучения будете заниматься чтением иероглифов и их значениями. Это будет приблизительно на втором-пятом году обучения;
— и наконец, лет так через пять сложности вызывать у вас будут лишь некоторые стародавние иероглифы и узкоспециализированные.
На помощь вам придут электронные словари и множество программ по изучению иероглифов. Сейчас даже заниматься написанием иероглифов не обязательно, ведь их можно набрать на компьютере. Только напрашивается логичный вопрос – «Как выглядит китайская клавиатура?».
Китайцы тоже пользуются стандартными по размеру клавиатурами, такими же, как и у нас. Пришли они к этому не сразу, конечно. Сейчас в Китае применяетсяструктурный метод набора иероглифов. Все китайские иероглифы состоят из наборов одних и тех же графем, то есть составных частей. Всего 208 графем. Есть 5 базовых черт (一, 丨, 丿, 丶, 乙) и 25 наиболее употребляемых иероглифов. Для всех них на клавиатуре есть отдельная клавиша. Есть еще несколько констант и правил китайского языка, благодаря которым набор иероглифов на клавиатуре становится чуть проще. В любом случае, чаще всего для набора текста китайцам приходится по несколько раз нажимать на одну и ту же клавишу или использовать комбинации. Конечно, есть еще фонетический способ набор текста. И гибридные, сочетающий в себе фонетический и структурный методы. Но в случае с китайским все способы сложны и требуют усидчивости и внимания.
Что касается тональности китайского языка - в большинстве случаев надо основываться не на знании правил, а на чувстве языка и, быть может, интуиции. Тоны – намного сложнее, чем привычное нам ударение, но при этом не требуется осваивать их четко по правилам. Многие допускают ошибку, считая, что заучивать какой тон у конкретного слова не надо, рассчитывая, что все придет с опытом и слухом. Нужно заучивать тона у конкретных слов, потом слушать их на улице, на аудиодисках и в результате в голове отложится навсегда четкое и правильное произношение.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Общество
Ведущий прогноза погоды Александр Беляев рассказал, как ведет борьбу с раком
//В мире
МИД Украины направил России ноту в связи с призывом крымчан на военную службу
//Новости Гнездо.ру
//В мире
В Крыму предупредили Киев об опасности разрыва договора по Азовскому морю
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Общество
//Культура
Вдова Караченцова объяснила, почему выбрано Троекуровское кладбище
//Общество
Мэр уральского города Верхотурье сбил ребенка и скрылся после ДТП
//Новости партнеров
//Общество
//Общество
Как Китай экономически захватывает мир
//Общество
Сложно ли учить китайский язык и как выглядит китайская клавиатура?
//Общество
В Астраханской области выявлено семь случаев заболевания проказой
//Новости СМИ2
//Криминал
В Башкирии отец подозревается в убийстве своих сыновей-близнецов
//В мире
Альпинист с удивлением обнаружил домашнего кота на горной вершине в Польше
//Общество
Все полисы ОМС, в том числе старого образца, являются бессрочными
//Новости Redtram
//В мире
Тимошенко в ближайшие дни представит стратегию победы в войне в Донбассе
//Криминал
ФСБ разместила видео задержания боевиков, готовивших теракты в столице
//Общество
//Криминал
//В мире
//Общество
Выбираем антивирус: не все то золото, что дешево и бесплатно
//Культура
На каком кладбище похоронят Николая Караченцова сообщили в "Ленкоме"
//В мире
Почему Сталин перебросил после войны целую армию на Чукотку
//Общество
Видео с задержанным по подозрению во взятничестве зампрокурора Башкирии
//Политика
//Общество
Глава Минтруда Топилин объяснил заявление о беспрецедентном росте зарплат
//Культура
Захаров: Караченцов был большим человеком и выдающимся актером
//Общество
Депутат обвинил ЦБ в нерешенных проблемах вкладчиков
//Общество
//Культура
В сети пишут о Николае Караченцове: "Мы тебя никогда не забудем"