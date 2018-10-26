Сложно ли учить китайский язык и как выглядит китайская клавиатура?

Китайский язык является самым распространенным в мире, на нем говорят порядка 1 284 000 000 человек (около 15% от всех жителей планеты). В 2017 году Россию посетили 1,5 млн китайских туристов – это наибольшая доля среди туристов всех стран мира для нашего государства. А Китай, в свою очередь, занял второе место среди стран, куда приезжают русские туристы.

Как Китай экономически захватывает мир

Китайский язык, несмотря на всю свою сложность, в последние годы уверенно увеличивает число своих «подписчиков». Всё большее количество иностранцев переезжает в Китай жить, работать, учить язык. Связано это, в основном, не с великой культурой или богатой на события историей Китая, а с его экономикой. Новое экономическое чудо Китая, которое стало магнитом для сокращённых по всему миру работников в кризисный 2008 год, заставило многие пытливые умы обратить на него свои взоры и задаться вопросом: «Не выучить ли мне китайский язык?».

Сложно ли учить его, вы определите для себя только через некоторое время после того, как начнете. Однако в изучении китайского языка существует только два действительно сложных, а, скорее, просто непривычных нам моментов, а именно:

— наличие в письменности иероглифов;

— наличие четырех тональностей в устной речи, которые определяют смысл слова.

При изучении иероглифов вам практически не понадобится учить какие-либо теоретические материалы, в основном нужна будет только практика. Старайтесь больше читать на китайском языке и быстрее освоите китайскую письменность.

Можно условно выделить три стадии изучения иероглифов:

— в начале процесса обучения вам придется изучать, из чего состоят иероглифы, как они образовываются, как пишутся и как взаимодействуют друг с другом. Это займет приблизительно год;

— в середине обучения будете заниматься чтением иероглифов и их значениями. Это будет приблизительно на втором-пятом году обучения;

— и наконец, лет так через пять сложности вызывать у вас будут лишь некоторые стародавние иероглифы и узкоспециализированные.

На помощь вам придут электронные словари и множество программ по изучению иероглифов. Сейчас даже заниматься написанием иероглифов не обязательно, ведь их можно набрать на компьютере. Только напрашивается логичный вопрос – «Как выглядит китайская клавиатура?».

Китайцы тоже пользуются стандартными по размеру клавиатурами, такими же, как и у нас. Пришли они к этому не сразу, конечно. Сейчас в Китае применяетсяструктурный метод набора иероглифов. Все китайские иероглифы состоят из наборов одних и тех же графем, то есть составных частей. Всего 208 графем. Есть 5 базовых черт (一, 丨, 丿, 丶, 乙) и 25 наиболее употребляемых иероглифов. Для всех них на клавиатуре есть отдельная клавиша. Есть еще несколько констант и правил китайского языка, благодаря которым набор иероглифов на клавиатуре становится чуть проще. В любом случае, чаще всего для набора текста китайцам приходится по несколько раз нажимать на одну и ту же клавишу или использовать комбинации. Конечно, есть еще фонетический способ набор текста. И гибридные, сочетающий в себе фонетический и структурный методы. Но в случае с китайским все способы сложны и требуют усидчивости и внимания.

Что касается тональности китайского языка - в большинстве случаев надо основываться не на знании правил, а на чувстве языка и, быть может, интуиции. Тоны – намного сложнее, чем привычное нам ударение, но при этом не требуется осваивать их четко по правилам. Многие допускают ошибку, считая, что заучивать какой тон у конкретного слова не надо, рассчитывая, что все придет с опытом и слухом. Нужно заучивать тона у конкретных слов, потом слушать их на улице, на аудиодисках и в результате в голове отложится навсегда четкое и правильное произношение.