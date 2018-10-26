Сбежавших с места ДТП водителей будут признавать пьяными

Правительство России одобрило законопроект, согласно которому водителей, которые скрылись с места ДТП, разрешено признавать пьяными «по сумме доказательств». Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Устанавливается также повышенная уголовная ответственность лица, управляющего автомобилем и нарушившего ПДД или эксплуатации транспорта, при наступлении тяжких последствий, если водитель исчез с места совершения ДТП.

Ранее сообщалось, что в столице стартует проект, в рамках которого дорожные комплексы фиксации нарушений правил дорожного движения будут теперь отслеживать у водителей наличие полисов обязательного автострахования.