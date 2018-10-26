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Сбежавших с места ДТП водителей будут признавать пьяными
26 октября 2018, 21:59 [ «Аргументы Недели» ]
Правительство России одобрило законопроект, согласно которому водителей, которые скрылись с места ДТП, разрешено признавать пьяными «по сумме доказательств». Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
Устанавливается также повышенная уголовная ответственность лица, управляющего автомобилем и нарушившего ПДД или эксплуатации транспорта, при наступлении тяжких последствий, если водитель исчез с места совершения ДТП.
Ранее сообщалось, что в столице стартует проект, в рамках которого дорожные комплексы фиксации нарушений правил дорожного движения будут теперь отслеживать у водителей наличие полисов обязательного автострахования.
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