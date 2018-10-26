В Астраханской области выявлено семь случаев заболевания проказой

В Астраханской области выявлено семь новых случаев заболевания проказой (лепрой). Дерматологи объяснили: лепра – это хроническое заболевание, вызываемое микобактериями и протекающее с поражением кожи, периферической нервной системы, иногда глаз, верхних дыхательных путей выше гортани, а также кистей и стоп.

В Астрахани изучением лепры занимается Научно-исследовательский институт. Директор НИИ по изучению лепры Виктор Дуйко рассказал, что В регионе выявлено семь новых случаев заболевания. Шесть – это заболевшие впервые. А еще один мужчина с проказой наблюдался ранее. Но после лечения он нарушал режим, выпивал, поэтому болезнь активизировалась. Все заболевшие – люди пожилого возраста, за 60 лет.

По данным НИИ, единственном в России, в этом году по всей стране не было зафиксировано других случаев этого заболевания, а в прошлом – всего два, в Ставропольском крае и в Московской области. По словам главы НИИ, всего на диспансерном учете в институте состоят 125 жителей региона, переболевших лепрой. При этом всего таких больных в России 250. 60% всех больных в стране – жители Нижнего Поволжья.

Виктор Дуйко с сожалением констатировал, что финансировании его НИИ резко сократилось, - сообщает astravolga.ru.