Путин шуткой сгладил неловкую ситуацию на встрече с губернатором ХМАО

Глава российского государства Владимир Путин с юмором вышел из неловкой ситуации, которая случилась на встрече с губернатором Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Натальей Комаровой.

Наталья Комарова по ошибке села в кресло российского лидера. Заметив смущение женщины, Владимир Путин развеял обстановку шуткой, сказав, что место, куда он вынужден был сесть, «тоже хорошее». Он не стал меняться местами, а просто передал ей документы.