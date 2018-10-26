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Путин прокомментировал снос цыганских поселков
26 октября 2018, 20:24 [ «Аргументы Недели» ]
Под председательством Владимира Путина в административном центре Ханты-Мансийского автономного округа – Югры состоялось заседание Совета при Президенте по межнациональным отношениям. Глава Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметер пожаловалась главе государства на продолжающийся, по ее словам, снос цыганских домов. Она назвала регион, в котором у цыган проблемы - Тульская область.
Путин ответил, что этот вопрос острый, и упущен "момент работы с этими людьми, которые, к сожалению, очень часто вовлекаются в криминальную деятельность". Он сказал, что россияне не хотят жить рядом с цыганскими поселениями из-за криминализации этих мест.
"Мы с вами это хорошо знаем, здесь чего греха таить, надо прямо говорить об этом: там профессионально занимаются распространением наркотиков и люди просто не хотят рядом проживать, вот в чем проблема", - объяснил президент.
Деметер возразила, что в тех населенных пунктах, о которых говорила она, не зафиксировано ни одного случая распространения наркотиков и криминала, - передает RT. Но, по словам Путина, ему по Туле о проблемах "не губернаторы докладывают, а правоохранительные органы".
Специальный информационный центр для цыган откроют в РФ к концу 2019 года, деньги и здание уже есть, сообщил вице-премьер Виталий Мутко на заседании Совета при президенте по межнациональным отношениям.
Напомним, минувшим летом десятки 200 цыган, проживавших в поселке Уразово, массово выехали за пределы региона из-за разгоревшегося конфликта после убийства девятилетнего ребенка, в котором подозревается местный бездомный.
В мае прошлого года поселок Плеханово под Тулой стал известен на всю Россию.
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