Все полисы ОМС, в том числе старого образца, являются бессрочными
26 октября 2018, 19:48 [ «Аргументы Недели» ]
На сайте Федерального фонда ОМС опубликовано разъяснение о замене полисов обязательного медицинского страхования. ФОМС опроверг необходимость заменить полисы, о которой написали СМИ. В СМИ появилась информация о том, что полисы обязательного медицинского страхования перестанут обменивать на новые с 1 ноября, но обмен возобновят с 1 января.
ФОМС напомнил гражданам, что "замена полисов ОМС осуществляется в плановом порядке". "Все полисы, выданные ранее, в том числе старого образца, являются бессрочными и продолжают действовать на всей территории Российской Федерации", - говорится в сообщении. Медицинская помощь по программам ОМС будет оказываться по ним в полном объёме.
Каждый россиянин имеет право на самостоятельный выбор страховой медицинской организации.
Если застрахованный гражданин хочет получить полис ОМС нового образца, он может обратиться в страховую медицинскую организацию, указанную на имеющемся полисе ОМС.
Если застрахованный гражданин не удовлетворен качеством работы своей страховой медицинской организации, он имеет право на ее замену один раз в год, подав заявление в любую другую, выбранную им самостоятельно, страховую медицинскую организацию до 1 ноября текущего года.
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