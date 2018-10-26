Актуальные законодательные инициативы

В Краснодаре в конференц-зале гостиницы «Интурист» состоялось пленарное заседание Южно-Российской Парламентской Ассоциации (ЮРПА).

На него собрались члены парламентских делегаций, прибывших на XXIX Конференцию ЮРПА в столицу Кубани из Адыгеи, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии-Алании, Абхазии, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Республики Крым и Севастополя. Участие в работе приняли губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЮФО Анатолий Сафронов, сенатор Владимир Бекетов, депутат ГД РФ Иван Демченко.

- Уверен, те инициативы, которые вы сегодня рассматриваете, требуют не только для обсуждения, но и скорейшего воплощения. Каждый из вас глубоко знает проблемы своих субъектов. Когда мы объединяемся, мы становимся сильнее, вместе мы можем сделать более устойчивой экономику наших регионов, а для этого нужна хорошая законодательная база, – сказал глава администрации Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Открыл пленарное заседание председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко, расставив приоритеты повестки дня. Первым был рассмотрен вопрос повышения безопасности в общеобразовательных учреждениях, который предложила крымская делегация.

- Очень сложно переоценить работу с таким уровнем представительства, как у нас сегодня, – с нами губернатор, заместитель полномочного представителя Президента РФ, представители палат Федерального Собрания. Мы - та сила, которая направляет законотворческие процессы на самые актуальные темы для своих субъектов. Неспроста сегодня одним из первых мы рассматриваем вопрос общественной безопасности. В свете недавних трагических событий в Керчи пришло четкое понимание того, что настало время принять решение о выработке единых стандартов безопасности для социальных объектов, и эти стандарты должны реализовываться во всех регионах, - сказал Юрий Бурлачко.

Сенатор Владимир Бекетов подчеркнул, что, хотя и не всегда инициативы субъектов находят безусловную поддержку на федеральном уровне, но, выступая единым фронтом, депутаты регионов добиваются включения в законы тех положений, которые необходимы в интересах их избирателей. Депутат ГД РФ Иван Демченко отметил особую важность обеспечения безопасности в регионах ЮФО, где традиционно высокий уровень миграции и туристического потока.

Законопроект представил председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов:

-Это трагическое событие – во многом результат информационной войны, которая ведется в отношении нашей страны и, в частности, подрастающего поколения. Мы должны сделать все, чтобы выиграть битву за нашу молодежь, - сказал он.

В документе представлен обширный ряд мер по повышению безопасности, в том числе, необходимости охраны социальных объектов силами Нацгвардии, принятия федерального закона о патриотическом воспитании, повышения возраста разрешения на владение оружием до 21 года и так далее.

Далее были рассмотрены остальные вопросы повестки – всего их было 48. Одна из тем – принятие Обращения Государственного Совета Республики Крым к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву по вопросу внесения изменений в федеральное законодательство, регулирующее развитие яхтенного туризма. Депутаты Краснодарского края подготовили к рассмотрению на ЮРПА больше десятка законодательных инициатив. Они касаются ряда актуальных вопросов. Это и борьба с «теневой» занятостью, развитие чаеводства в Краснодарском крае, утилизация твердых бытовых отходов, совершенствование системы государственных закупок.

Также кубанские парламентарии выступили с предложением установить день воинской славы России – 3 февраля – День высадки Черноморского десанта на плацдарм «Малая земля» в Новороссийске в 1943 году.

В рамках XXIX Конференции депутаты рассмотрели один из важнейших для кубанского АПК вопросов – развитие чаеводства. С соответствующей инициативой выступил аграрный комитет ЗСК. Суть обращения ЮРПА к руководителю Минсельхоза РФ Дмитрию Патрушеву заключается в том, чтобы в существующую государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции на 2013-2020 годы внести изменения, дополнив ее мероприятиями по развитию именно отрасли чаеводства в России.

На обсуждение участников Конференции была вынесена актуальная не только на Кубани, но и в стране в целом, ситуация с бытовыми отходами. Предлагаемые ЗСК корректировки в соответствующий федеральный закон сводятся к тому, чтобы определить понятие «крупногабаритные отходы». Это исключит в дальнейшем возможность споров с региональными операторами по поводу состава отходов и необходимость поиска источников финансирования работ по вывозу мусора, не относящегося к ТКО.

На улучшение качества мобильной связи в отдаленных хуторах и поселках нацелены предложенные изменения в статью 6 Федерального закона «О связи». По мнению законодателей, органы власти должны получить право оказывать содействие операторам связи в получении и (или) строительстве сооружений связи и помещений, предназначенных для оказания услуг связи в сельской местности и труднодоступных населенных пунктах.

Решение проблемы нехватки мест в школах депутаты ЗСК сформировали в проекте «О внесении изменений в статьи 8 и 99 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Дополнительные классы предлагается создавать на базе государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования. Соответствующее обращение подготовлено в адрес министра просвещения РФ О.Ю. Васильевой. Примеры подобного решения проблемы в Краснодарском крае уже есть – так, в Государственном морском университете имени адмирала Ф.Ф. Ушакова в Новороссийске уже более шести лет действует структурное подразделение «Навигацкая школа». В апреле 2013 года школа была аккредитована, 310 выпускников школы получили аттестаты о среднем общем образовании.

Традиционно пристальное внимание депутаты Кубани уделяют ТОС. Для дальнейшего совершенствования системы МСУ субъектам РФ требуется расширение полномочий. На это кубанские депутаты указывают в проекте федерального закона «О внесении изменения в статью 27 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В документе отмечается, что в федеральном законе не учтен ряд моментов, связанных с деятельностью ТОС: отсутствуют правовой статус членов органов ТОС, порядок взаимодействия органов ТОС с органами местного самоуправления и многое другое. Проблему решит расширение полномочий субъектов РФ по регулированию вопросов организации и осуществления территориального общественного самоуправления.

С рядом не менее значимых инициатив на Конференции выступили парламентарии других регионов. Члены ЮРПА рассмотрели вопросы, касающиеся социальной сферы, – поддержка детей-сирот и инвалидов, выплата детских пособий, меры по повышению занятости. Крымские парламентарии выступили с защитой интересов бизнеса, в частности, строительных компаний Республики, для которых нормы российского законодательства о долевом строительстве являются сравнительно жесткими в силу объективных экономических причин. Депутаты Астраханской области подготовили обращение в Федеральное Собрание по вопросу установления срока регистрации объектов недвижимости и ответственности за его нарушение. Необходимость изменений в законодательство связана с тем, что налоговые органы фиксируют многочисленные случаи уклонения от уплаты налога на имущество физических лиц путем непостановки на кадастровый учет и неоформления прав собственности на объекты недвижимости. Тем самым снижаются поступления в местные бюджеты. Авторы законодательной инициативы предлагают установить на федеральном уровне срок регистрации собственниками объектов недвижимости, в том числе незавершенного строительства, а также установить административную ответственность за нарушение данного срока.

Кроме того, были подняты вопросы сохранения земель сельхозназначения, охраны объектов культурного наследия и многие другие.

Участники Конференции одобрили все вопросы повестки, проголосовав за их поддержку. Также принято решение о дате проведения и ключевой теме следующей, юбилейной ХХХ Конференции: пройдет она весной 2019 года в Сочи.

- Состоявшаяся сегодня Конференция ЮРПА подтверждает, что это очень востребованная форма работы. О ее эффективности свидетельствует количество вопросов в повестке дня. Мы выработали по ним общую

позицию, разработали пакет предложений. Все они будут внесены в Государственную Думу или иные федеральные органы власти, в зависимости от заявленного адресата, – подвел итоги Конференции спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

Главы парламентских делегаций, в свою очередь, поблагодарили Краснодарский край за гостеприимство, высокий уровень организации мероприятия.