Обеспечить безопасность в учебных заведениях

Спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко и председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов побывали в краевой клинической больнице №1 имени профессора С.В Очаповского, где навестили пострадавших в трагедии в Керченском политехническом колледже.

Получивших ранения разной степени тяжести по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева доставили в больницу в тот же день, когда произошла трагедия, – 17 октября. Сейчас под наблюдением врачей находятся девять человек.

Юрий Бурлачко и Владимир Константинов пообщались с пострадавшими, передали им подарки, пожелали скорейшего восстановления.

За день до этого главы парламентов Кубани и Крыма в рамках двухсторонней встречи в Керчи посетили городскую больницу имени Н.И.Пирогова, где также проходят лечение пострадавшие во время стрельбы в колледже.

Трагические события на полуострове Крым внесли существенные поправки в повестку дня XXIX Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации, которая открылась 26 октября в Краснодаре. Так, первый, выносимый на обсуждение вопрос ЮРПА, был посвящен инициативе по внесению изменений в некоторые федеральные законы в части усиления мер безопасности в образовательных учреждениях. Докладчиком выступил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.