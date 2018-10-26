15-летний парень из Крыма проиграл в онлайн-рулетку миллион рублей

Полицейские вычислили интернет-мошенника, который с помощью онлайн-рулетки заполучил у подростка из Крыма 1,3 миллиона рублей, пишут «Аргументы недели-Крым».

Как сообщили в пресс-службе крымского управления МВД, 15-летний парень без разрешения взял родительские деньги и проиграл всю сумму. Когда пропажа обнаружилась, отец обратился в полицию.

Выяснилось, что подозреваемым стал 18-летний житель Новосибирска. Он признался в совершении преступления. По месту жительства юного мошенника нашли оргтехнику и банковскую карту, куда перечисляли деньги, а против него возбудили уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».