Сказительница из Ханты-Мансийска подарила Путину охотничий пояс

Сказительница из Ханты-Мансийска подарила Владимиру Путину охотничий пояс. Президент в ходе рабочей поездки в Уральский федеральный округ сегодня посетил Музей природы и человека в Ханты-Мансийске.

Старейший музей Ханты-Мансийск работает с 1936 года. Владимир Путин ознакомился с деятельностью научно-культурного учреждения и осмотрел представленные историко-этнографические экспозиции.

Российский лидер встретился с почетным гражданином Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, местной сказительницей, поэтессой и хранителем традиций Марией Волдиной. Сказительница вручила Владимиру Путину памятный подарок - охотничий пояс из кожи, украшенный костяными и железными пластинами, а также амулетами местных охотников.