Выбираем антивирус: не все то золото, что дешево и бесплатно

Все больше информации мы храним на компьютерах и мобильных устройствах. Все больше желающих получить доступ к этой информации, а вредоносные программы помогают злоумышленникам это сделать. Чтобы избежать рисков, мы устанавливаем антивирусную программу.

Но тут не все так просто. Прежде чем загрузить антивирус и начать установку, придется принять несколько решений. Эксперты компании ESET расскажут, как избежать ошибок на этом этапе.

Бесплатный или коммерческий?

Было бы желание, а возможности найдутся – на рынке доступно немало бесплатных антивирусных программ. «Умельцы» расскажут вам, что…

...у каждого коммерческого антивируса есть пробный, тестовый период, который длится от 2 недель до 2 месяцев (в среднем – месяц). Если хозяину компьютера или мобильного устройства не лень, то устанавливать «триалки» можно раз за разом.

...найти можно и пробную версию с неограниченным сроком действия. Это не значит, что производитель антивируса – альтруист: установив пробную версию, вы будете постоянно получать предложения о приобретении платных, более «продвинутых» аналогов.

...существуют бесплатные антивирусы, установив которые, вы будете постоянно видеть рекламные баннеры или ролики. Кого-то навязчивая реклама раздражает, кто-то же будет рад сэкономить таким способом.

Описанные выше варианты можно назвать бесплатными с большой натяжкой, ведь вы расплачиваетесь временем, вниманием или нервами. Следует также помнить, что создатели платных, коммерческих антивирусных программ могут себе позволить вкладывать больше в разработку и улучшение своих продуктов, в отслеживание самых современных вирусов, в лучших на рынке специалистов. Все эти меры приводят к тому, что коммерческая защита более надежна.

Пиратский или лицензионный?

При желании в интернете можно найти ключи от взломанных (пиратских) версий платных антивирусных продуктов. Начнем с очевидного: это нарушение закона.

Есть и неочевидные недостатки взломанных программ. Так, некоторые ключи от антивирусов – «с подвохом»: либо в комплекте с ними вы получите вредоносные программы (вирусы, шпионы и т.п.), либо в обмен на ключ вы передаете посторонним лицам свои контактные данные. А значит, впредь будете регулярно получать множество спама.

Срок действия ключей ограничен, поэтому заглядывать на пиратские ресурсы приходится регулярно. И регулярно подвергать риску свой компьютер, а также находящиеся на нем ценные сведения.

Наконец, многие пиратские версии антивирусов не обновляют базы данных, а потому эти антивирусы защищают ваш компьютер только от «вчерашних» угроз. Представьте, что вы сделали прививку от гриппа, которым в вашем городе переболели пару лет назад. Имеет ли это смысл?

Подешевле или подороже?

Сэкономить, конечно, хочется. Но в последнее время все чаще в интернете и на рынке (в том числе в официальных магазинах) появляются антивирусы-фальшивки, которые стоят почти копейки. Заплатите вы символическую сумму, и программы будут успешно имитировать работу классических антивирусов с их привычными интерфейсами. Но никакой защиты они не дадут.

В деле обогащения за счет наивности неопытных пользователей доходит до крайностей. Некоторые создатели распространяют свои вирусы за скромные деньги, анонсируя как свежие обновления антивирусных программ от производителей с отличной репутацией!

Еще вопросы?

Выбирая оптимальную для вас антивирусную программу, обратите внимание на нюансы, о которых иногда забывают.

Простота установки

Далеко не все мы чувствуем себя на 100% уверенно при загрузке и установке программ, приложений и т.п. на наши устройства. Многим и вникать некогда. Если антивирус легко скачать, установить и настроить под свои нужды, это очевидный балл в его пользу. Кстати, авторитетные производители антивирусов предлагают бесплатную техподдержку при установке их продуктов.

Базовое или комплексное решение

Кому-то достаточно защитить только рабочий компьютер, но далеко не всем. Семье с детьми полезен будет комплексный антивирусный продукт, который защитит и домашний компьютер папы, и нетбук мамы, и планшеты детей, и мобильные устройства членов семьи, которые регулярно выходят в интернет. В комплексных решениях есть и другие преимущества, например, функция родительского контроля.

Качественный сервис

При выборе антивируса обязательно обращайте внимание на качество сервиса у разработчика: есть ли техподдержка на русском языке, работает ли она круглосуточно, как можно обратиться к специалистам – по телефону, в мессенджерах, почте или через сайт (предпочтительно, когда все эти варианты доступны).

Кстати, сервис – это не только техподдержка и колл-центр. Например, компания ESET запустила в России программу «Гарантия антивирусной защиты»: если вы приобретете антивирус и подключитесь к программе гарантии, то получите поддержку экспертов по антивирусной защите, бесплатную диагностику ваших устройств в случае подозрения на заражение и сможете вернуть деньги, если подозрения оправдаются.