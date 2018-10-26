Видео с задержанным по подозрению во взятничестве зампрокурора Башкирии

Следственный комитет РФ опубликовал видео с задержанным первым заместителем прокурора Республики Башкортостан Олегом Горбунов. СКР возбудил уголовное дело в отношении Горбунова и замначальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью указанной прокуратуры Артура Шаретдинова.

Горбунов и Шаретдинов подозреваются в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, в 2017 году Олег Горбунов и Артур Шаретдинов, действуя группой лиц по предварительному сговору, при посредничестве трех лиц получили от первого замглавы администрации города Уфы взятку в размере 10 миллионов рублей за отмену постановления о возбуждении уголовного дела о неправомерных действиях должностных лиц администрации городского округа город Уфа при реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья. В дальнейшем незаконное постановление Горбунова было отменено заместителем Генпрокурора РФ.

Горбунов попытался покинуть Россию, оперативники пресекли попытку Горбунова покинуть территорию России через аэропорт Шереметьево. Ему объявили о возбуждении в отношении него уголовного дела. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.