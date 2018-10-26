Как справиться с метеозависимостью?

Атмосферное давление в Москве постепенно достигает отметки 727 мм ртутного столба. Врач-терапевт Алексей Евдошенко рассказал, как это скажется на здоровье людей.

"На человека, конечно же, влияет все, в том числе и атмосферное давление. Встретились два циклона – теплый и холодной воздух. Наш центральный регион сейчас где-то в середине этого процесса. Давление упало, и метеозависимые люди это чувствуют. Сказывается на состоянии, появляется сонливость, головная боль", - заключил специалист. Об этом пишетн информационно-аналитический портал mir24.tv.