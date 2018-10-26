Глава Минтруда Топилин объяснил заявление о беспрецедентном росте зарплат

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин объяснил свое заявление о беспрецедентном росте зарплат. Глава Минтруда сообщил, что приводя данные в ходе выступления на "правительственном часе" в Совете Федерации о значительном росте зарплат, он опирался на данные Росстата. По словам Топилина, он опирается лишь на статистические данные и ничего от себя не придумывает.

Общественность удивила информация о беспрецедентном росте зарплат. Топилин призвал оценивать позитивно хорошие новости, - сообщает РИА Новости. "Я считаю, что хорошие новости должны восприниматься нормально. А почему-то это вызывает какие-то вопросы", - сказал глава Минтруда.

Согласно данным Росстата, рост среднемесячной начисленной зарплаты работников за январь-август 2018 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого составил 11 процентов.

По мнению главы Минтруда, ключевую роль в росте зарплат сыграло решение об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на уровне прожиточного минимума.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому МРОТ с 1 мая 2018 года приравнен к прожиточному минимуму и составил 11 163 рубля.