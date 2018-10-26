Депутат обвинил ЦБ в нерешенных проблемах вкладчиков

На днях Центробанк РФ решил отказаться от инициативы Министра финансов РФ Антона Силуанова о создании рабочей группы, которая бы помогала решать проблемы вкладчиков тех банков, у которых ЦБ отобрал лицензию. Такое решение уже вызвало волну негодования не только у пострадавших от действий регулятора, но и в Госдуме РФ.

Так, Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что одна из главных претензий к ЦБ РФ в том, что это – самостоятельно действующая структура, которая никому не подчиняется и фактически делает только то, что захочет. По мнению Нилова, социальная напряженность в обществе, негативные реакции и даже социальные взрывы стали результатом, в том числе, политики руководства регулятора. Более того, неудачные действия ЦБ РФ напрямую сказываются на экономике страны, а отдельные реплики представителей Совета директоров «дестабилизируют финансовые рынки», говорит депутат.

Официальный ответ ЦБ РФ на решение об отказе создавать рабочую группу или комиссию вместе с Агентством по страхованию вкладов выглядит так:

«Мы не поддерживаем создание рабочей группы или комиссии, цели которой противоречат законодательству и компрометируют систему страхования вкладов».

Мол, согласно действующему законодательству вкладчики получают компенсацию в результате реализации активов и имущества банков, которые распродают на конкурсной основе в связи с банкротством. И, якобы, придумывать в довесок к действующей системе ничего не нужно.

Однако Я. Нилов обратил внимание на следующее:

«Огромное количество обращений поступает от вкладчиков, и в первую очередь – от клиентов банка «Югра». Это – прямая вина Центробанка. Поэтому его руководству невыгодно создавать какие-либо рабочие группы. Сидеть там, обсуждать что-то, краснеть. Естественно, они будут отказываться», – говорит парламентарий.

Логично, что ЦБ не интересно заниматься последствиями своих непопулярных и вполне себе вредительских для приличной части населения решений. Причём с учётом нынешней независимости этого органа такое отношение, а главное уровень ответственности за свои действия у ЦБ РФ вряд ли изменится в будущем.

По мнению Нилова и его сопартийцев из ЛДПР эту проблему необходимо решать радикально — законодательно регулировать подчинение Центробанка парламенту. «Мы заслушиваем отчеты, утверждаем главу, но этого мало. ЦБ РФ – самостоятельный игрок, от которого зависит вся жизнь страны. И реакция внутренних рынков на его политику. ЦБ должен подвергаться жесткому парламентскому контролю и прекратить навязывать свои условия, защищать финансовых воротил, от политики которых по всей страдают рядовые граждане», — отметил он.