Когда закон не способен защитить 16 миллионов женщин от домашнего насилия

После того как в 2017 году из уголовного кодекса убрали наказание за побои в семье для тех, кто их совершает впервые, ситуация домашним насилием в России стала катастрофической. За последний год 16 миллионов женщин были избиты дома, и только 10 % из них обращаются за помощью.

Это те, кто доведен до крайности, остальные предпочитают тихо залечивать свои раны и винить во всем себя. И многие на собственном горьком опыте знают, бьющему их мужику ничего не будет. По данным Верховного суда, после декриминализации домашнего насилия административное наказание за побои понесли больше 113 тысяч человек. В основном они были всего лишь оштрафованы, а сам штраф выплачивали из семейного бюджета. У насильников возникает ощущение собственной безнаказанности, а у жертв наоборот – понимание, что никому нет до тебя дала, нет никаких гарантий защиты и что тебя могут убить и покалечить, а обидчику за это ничего не будет.

С проблемами сталкиваются и юристы, которые защищают жертв — им часто отказывают в возбуждении дела, жертв не поддерживает и общество, а зачастую они сами обвиняют себя, что спровоцировали насилие. Кроме того, попасть в центр для жертв насилия слишком сложно. Чтобы получить там место, нужно предоставить кучу справок - о доходах, о регистрации по месту жительства, в то время как помощь нужна незамедлительно.

Правозащитники из международной организации Human Rights Watch рассказали о новом законопроекте, который помог бы решению проблемы. Этот законопроект дается четкое определение домашнего насилия, возвращает его в уголовный кодекс, и прописывает систему так называемых охранных ордеров, которые могут вручить жертве как судьи, так и полицейские. «Суть их в том, чтобы запретить преступнику преследовать и нападать на жертву. Часто бывает так, что женщина, уехав от своего обидчика, получает от него смс с угрозами, или он находит ее адрес, приезжает и стучит в дверь», - цитирует юриста издание «СПИД-Инфо». Но, к сожалению, ни один депутат пока не внес его на рассмотрение.