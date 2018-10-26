Троих жителей Рязанской области задержали за кражу машин в Подмосковье

Как сообщает пресс-служба подмосковного отделения МВД России, троих жителей Рязанской области задержали за похищение машин в Луховицах.

Похитители угнали иномарку за два миллиона рублей в деревне Ларино. Мужчин задержали в Рязани. Об этом пишет сайт Подмосковье сегодня.

Заведено уголовное дело, злоумышленникам грозит до десяти лет тюрьмы.