Диетолог рассказала, почему нельзя питаться сбалансировано на 3500 рублей

Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко ровно месяц намерен питаться так, чтобы не выйти за рамки бюджета в 3500 рублей. Так он решил проверить на практике слова экс-министра труда региона Натальи Соколовой.

Врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова рассказала, какие проблемы могут возникнуть после такой диеты, сообщает НСН.

«Макароны — это сложные углеводы. Но это не сбалансированная еда, когда человек есть одно и то же постоянно. Один из принципов здорового питания — разнообразие. На макаронах это будет монодиета, которая опасна, если использовать её больше двух недель. Это опасно тем, что начинает страдать имуносистема, человек недополучает витамины, минералы, антиоксиданты. Может быть обострение любых хронических заболеваний, появление новых, в зависимости от наследственности. Желудок воспримет это нормально, если нет язвы, но всё остальное тело будет страдать», — рассказала Ионова.