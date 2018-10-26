Дополнительные «городские электрички» для проезда футбольных болельщиков назначаются в Волгограде 28 октября.

Для проезда волгоградцев и гостей города на футбольный матч, который состоится на стадионе «Волгоград Арена» 28 октября 2018 года назначаются дополнительные «городские электрички» по маршруту Шпалопропитка - Краснооктябрьская – Шпалопропитка:

- № 6328 Шпалопропитка – Краснооктябрьская. Отправление со ст. Шпалопропитка в 13:24. Прибытие на о.п. Мамаев Курган в 14:45. Прибытие на конечную ст. Краснооктябрьскую в 14:55;

- № 6317 Краснооктябрьская – Шпалопропитка. Отправление со ст. Краснооктябрьская в 18:53. Отправление с о.п. Мамаев Курган в 19:04. Прибытие на конечную ст. Шпалопропитка в 20:10.