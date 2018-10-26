Для болельщиков "Волгоград Арены" снова пустят дополнительные электрички
26 октября 2018, 14:56 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]
Дополнительные «городские электрички» для проезда футбольных болельщиков назначаются в Волгограде 28 октября.
Для проезда волгоградцев и гостей города на футбольный матч, который состоится на стадионе «Волгоград Арена» 28 октября 2018 года назначаются дополнительные «городские электрички» по маршруту Шпалопропитка - Краснооктябрьская – Шпалопропитка:
- № 6328 Шпалопропитка – Краснооктябрьская. Отправление со ст. Шпалопропитка в 13:24. Прибытие на о.п. Мамаев Курган в 14:45. Прибытие на конечную ст. Краснооктябрьскую в 14:55;
- № 6317 Краснооктябрьская – Шпалопропитка. Отправление со ст. Краснооктябрьская в 18:53. Отправление с о.п. Мамаев Курган в 19:04. Прибытие на конечную ст. Шпалопропитка в 20:10.
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