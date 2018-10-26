У безработной ангарчанки в квартире нашли запрещенные вещества
26 октября 2018, 14:08 [ «Аргументы Недели» ]
В Ангарске 43-летняя местная жительница организовала в своей квартире наркопритон ради бесплатных запрещённых веществ, как передает пресс-служба полиции.
Женщина проживала в центре города, пишет Телеинформ. С середины сентября 2018 года к ней в квартиру начали приходить малознакомые люди.
Также, как пишет информационно-аналитический портал mir24.tv, в Иркутске проходит суд над продавцами суррогатного алкоголя. Эксперт алкогольного рынка Михаил Смирнов рассказал, почему люди пьют «отраву».
"Это скорее исключение. Производители подпольного алкоголя хотят заработать деньги, а не потравить народ. Нас самом деле, 63 человека умерли только от жадности этих бизнесменов. Они купили спирт, не разобравшись, что он метиловый. А метанол стоит в четыре раза дешевле этанола. На всякий случай они заказали этикетку, что эта жидкость только для ванн. Но кто у нас читает, что там написано", - предположил эксперт.
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