Ученые заметили на спутнике Сатурна яркие полосы

Астрономы проанализировали последние снимки космического аппарата «Кассини». Этот аппарат занимался изучением газового гиганта Сатурна и его спутников.

"Во время исследования мы заметили, что у спутника Сатурна Дионы есть какие-то таинственные яркие прямые линии",- пояснил автор исследования. Об этом пишет Ридус.

Ученые предполагают, что эти линии каким-то образом связаны с отложением поверхностных материалов. Например, веществом с колец Сатурна, пролетающих комет, а также лун Елены и Полидевка, движущихся по одной орбите с Дионой.