Ученые заметили на спутнике Сатурна яркие полосы
26 октября 2018, 13:42 [ «Аргументы Недели» ]
Астрономы проанализировали последние снимки космического аппарата «Кассини». Этот аппарат занимался изучением газового гиганта Сатурна и его спутников.
"Во время исследования мы заметили, что у спутника Сатурна Дионы есть какие-то таинственные яркие прямые линии",- пояснил автор исследования. Об этом пишет Ридус.
Ученые предполагают, что эти линии каким-то образом связаны с отложением поверхностных материалов. Например, веществом с колец Сатурна, пролетающих комет, а также лун Елены и Полидевка, движущихся по одной орбите с Дионой.
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