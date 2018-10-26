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Положены ли россиянам бесплатные лекарства?

26 октября 2018, 13:31 [ «Аргументы Недели» ]

Положены ли россиянам бесплатные лекарства?
pixabay.com

Отдельные категории россиян могут получать в аптеке лекарства бесплатно, по полису ОМС. Но не все пациенты знают об этой возможности. Однако врачи не спешат предложить выписать им льготный рецепт на необходимые лекарственные средства.

Чтобы получить лекарство бесплатно, нужно записаться на приём в поликлинику для консультации с лечащим врачом. Врач подтвердит необходимость лекарства для вас и выпишет соответствующий документ, пишет NEWS.ru.

«Я знаю, что мы всегда сами покупали лекарства, и никто ничего нам бесплатно не давал и не предлагал. Только один раз врач дал дочери лекарство, у которого оставалось несколько месяцев до окончания срока годности. Я его выкинула», — рассказала  мама двоих детей.

 

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