Москвич выиграл в лотерею более 9 миллионов рублей благодаря вещим снам

Житель Москвы выиграл в лотерею более 9 миллионов рублей благодаря вещим снам. Согласно последней информации осведомленных источников, речь идет о 39-летнем москвиче по имени Илья Матвеев.

Оказалось, что мужчина в течение года использовал в различных лотереях числа, увиденные во сне. Матвеев добавлял к цифрам даты рождения своих близких.

Недавно он отчетливо увидел во сне числа 8 и 33, которые и принесли ему 9 237 768 рублей, передает сегодня РИА "Новости". Интересно, что москвич раньше уже выигрывал деньги, однако суммы были небольшие, а вот в последнее время ему в лотерее категорически не везло.