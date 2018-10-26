Хулиган толкнул женщину под машину в Подмосковье
26 октября 2018, 13:10 [ «Аргументы Недели» ]
Мужчина толкнул женщину, которая шла по тротуару, на проезжую часть под колеса машины в Орехово-Зуеве.
«Этот мужик ходит постоянно к нам в ТЦ «Никольский», он, видимо, больной, всегда шарахается от людей, постоянно в наушниках. И воняет от него ужасно», – рассказала горожанка. Об этом пишет сайт Подмосковье сегодня.
Также, как сообщает Телеинформ, иркутянка узнала, что наложен запрет на регистрационные действия с ее автомобилем из-за долгов предыдущего хозяина.
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