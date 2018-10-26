Анатолий Литовченко поздравил профсоюзы региона с юбилеем

Парламентарий прибыл на торжественное празднование 70-летия профсоюзов региона и поздравил активистов и их лидера Николая Буякова. Он поблагодарил всех участников областной организации, которая собрала 20 региональных объединений и более шестисот тысяч человек, за активную работу по профессиональной реализации трудящихся, защите их прав и отстаивание интересов.



- Федерация профсоюзов известна своей принципиальностью в отстаивании достойной заработной платы, безопасных условий труда, сохранении и создании новых рабочих мест, - сказал парламентарий в своем обращении. - Спасибо, что помогаете трудящимся реализовываться профессионально, активно участвуете в жизни региона.

Добавим, что по инициативе региональной Федерации профсоюзов, а также при поддержке главы региона Бориса Дубровского и депутатов областного ЗСО на Южном Урале появился еще один праздник. Теперь ежегодно 24 октября будет отмечаться День профсоюзов.