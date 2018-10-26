На выходных Москву захватят затяжные дожди

На предстоящих выходных прогулки вряд ли доставят удовольствие жителям столицы: Москву накроет затяжной дождь, который будет идти практически беспрерывно с обеда субботы до вечера воскресенья.

«Погода в Москве на предстоящих выходных ожидается с осадками. Ее будет определять очередной циклон, сформированный над Атлантикой. Все фронтальные разделы этого циклона пройдут через Москву. В субботу и воскресенье ожидается облачная погода и дождь. Дождь будет продолжаться практически без перерыва примерно сутки, причем временами сильный. Начнется он во второй половине дня субботы и завершится лишь к исходу воскресенья», - рассказали специалисты метеорологической службы.

Температура воздуха в выходные будет одинаковой и днем, и ночью – в Москве +2-5, по области +1-6 градусов выше нуля. А вот ветер будет меняться существенно. Субботний южный ветер сменится в воскресенье северо-западным. Его скорость составит 5-10 метров в секунду, сообщает АН «Москва».