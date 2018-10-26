"Начав вкладывать в 20 лет, к старости можно накопить 52 миллиона рублей"

Многие привыкли думать, что Telegram - это средоточие оппозиционных каналов, которые круглыми сутками занимаются политическими сливами. Однако, на просторах мессенджера можно найти и полезную в быту информацию.

Основатель канала Financehacks и сайта financehacks.ru пишет о том, как без потери качества жизни правильно экономить, куда и когда вкладывать остаток своих средств, что такое кэшбэк от карт и как максимально выгодно использовать эту услугу. Мы поговорили с администратором канала.

Как вам пришла идея создать канал о личных финансах?

На самом деле сейчас много проектов на тему экономики и финансов. Пишут экономические новости, про политику, про инвестиции, некоторые делают обзоры банковских карт. Но крайне мало практичных контент-проектов, где рассказывают не только теорию и сухие новости, а помогают обычному среднестатистическому россиянину разобраться в своих финансах. Ведь теории иногда мало и хочется найти полезную информацию, финхаки, инструкции, которые позволят сэкономить без потери качества прямо сейчас, научат получать дополнительный доход, не работая на трех работах.

Почему вы решили взять именно эту тематику? Личный опыт?

Я вообще за то, чтобы каждый занимался тем, в чем он хорошо разобрался. Нелегко, наверное, будет рассказывать пошагово о том, как выбраться из долговой ямы автору, который сам не был в этой яме. Мой проект для тех, кто не знает в каком направлении двигаться, но хочет изменить жизнь к лучшему. Кто не до конца понимает, что такое финансовая грамотность и инвестиции. А это большинство населения России, я сама была такой же несколько лет назад. Вся в кредитах, минусы по кредитной карте и замкнутый круг. Я ничего не откладывала, а инвестора представляла себе человеком в костюме и с миллионами, к которому я не имею никакого отношения. Тогда я еще не знала, что инвестировать можно хоть от 5-10 тыс. руб. и потихоньку входить во вкус. Я не умела экономить так, чтобы это не ухудшало качество жизни.

Теперь я смогла закрыть все свои долги, накопила финансовую подушку, начала откладывать и инвестировать. Просто нужно уметь управлять личным бюджетом. Изначально я научилась получать все дешевле, чем оно стоит. Так, я летала бесплатно в Европу (мои соседи в самолете купили билет за 3000-4000 рублей), только потому что знала о кой-каких тревелхаках. Жила в Хилтонах за копейки. Научилась использовать промокоды и скидки, не теряя на это больше времени, чем если бы купила без них. Нашла у себя кучу ненужных вещей, которые только занимали место и выручила за все эти мелочи 50 тысяч за год. Затем разобралась в банковских продуктах и поняла, что на этом нехило можно зарабатывать, так я вернула на кэшбэках карт 80 тысяч рублей за последний год. Оказалось, что можно делать деньги даже на кредитных продуктах банка. Есть такие карты, где дают деньги беспроцентно на 3-4 месяца, а ты ведь можешь просто вложить эти деньги под проценты. А еще с помощью рассрочки на товар можно купить любой товар магазина со скидкой в 10-15% в дополнение ко всем другим акциям магазина.

Вообще, насколько жители России финансово образованы?

К сожалению, в России очень низкая финансовая грамотность, когда в США инвестируют даже домохозяйки, 55% населения США владеют акциями. В России этот показатель менее 1%.

Согласно исследованию ВШЭ только 12% населения ведет бюджет и записывает свои траты. Только 14% опрошенных могут спланировать свой бюджет на год, и лишь 1% думает на 10 лет вперед.

Большинство россиян даже не знает о том, что вклады до 1.4 млн застрахованы, а о вложении в ценные бумаги, и вообще об инвестициях люди даже не думают.

Недавно попалась статистика, где было написано, что только 15% сначала откладывают, затем распоряжаются остальными средствами, остальные либо вообще не откладывают, либо откладывают, если что-то осталось после трат. А ведь основа финансовой грамотности — откладывать хотя бы 10% своего дохода. Но люди настолько закредитованы и не понимают как выбраться из этой ямы и только еще больше закапываются в кредиты. На самом деле, повышение финансовой грамотности поможет большинству. Для любой проблемы есть решение. Иногда люди хотят волшебной палочки и поэтому начинают вкладываться в сомнительные проекты, финансовые пирамиды.

У меня нет рассказов про 200% годовых, я не пытаюсь вешать лапшу на уши своим подписчикам. Потому меня читают только те, кто готов меняться, учиться и рассчитывает на долгосрочную перспективу, а не ищет волшебную кнопку, которая моментально изменит жизнь.

Стать миллионером реально, но это требует времени. Например, если с 20-летнего возраста вкладывать по 2000 руб/мес в инвестиции с умеренным уровнем риска, то к 55 годам можно накопить 52 миллиона рублей. Так работает сложный процент и чем раньше вы разберетесь и начнете, тем быстрее станете миллионером.